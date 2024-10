Levent Sali răspunde acuzaţiilor grave de violenţă domestică. Cum se apără actorul: ”E logodnica mea, nu am crezut că se va întâmpla așa ceva”. Exclusiv

Celebrul actor din serialului ”Pariu cu viața”, Levent Sali este acuzat de violenţă domestică, chiar de către viitoarea sa soţie. Spunem viitoarea și nu actuala, deoarece, în exclusivitate pentru FANATIK, acesta ne dezvăluie că nunta nu a avut loc încă. Era programată și antamat totul pentru luna august a anului viitor. Fostul concurent de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” face primele declarații despre procesul care i-a fost intentat și despre ordinul de protecție pe care l-a cerut fosta lui parteneră.

Cum răspunde Levent Sali acuzaţiilor de violenţă

Luni seară, o postare de pe reţelele de socializare dădea peste cap lumea showbizz-ului. Delia, logodnica lui , a făcut publice imagini cu ea, în care purta un guler cervical. Bruneta aduce acuzaţii grave actorului. Susţine că a fost bătută cu bestialitate chiar de către cel care urma să îi devină soţ. Ba mai mult, a intentat şi un proces împotriva lui Levent. Tânăra doreşte un ordin de protecţie împotriva fostului membru al trupei Lala Band, pentru acte de violenţă domestică.

În urma declaraţiilor Deliei, FANATIK l-a contactat pe Levent Sali pentru a-i oferi un drept la replică. Am reuşit să dăm de el în jurul orei 10:00 şi ne-a mărturisit că urma să se întâlnească cu avocatul lui pentru a stabili detaliile procesul ce va avea loc miercuri, ora 13.00, în cadrul Judecătoriei Constanţa. Din acest motiv vedeta de la Pro TV nu a putut oferi toate detaliile, însă ne-a mărturisit în linii mari povestea actului de violență.

„Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit”

Actorul susţine că acuzaţiile care îi sunt aduse sunt neadevărate. El spune că a fost vorba doar de o simplă ceartă în maşină, ca în orice relaţie. De altfel, Levent este decis să meargă până-n pânzele albe pentru a-şi demonstra nevinovăţia. Artistul susține că se află în posesia unor dovezi care îl disculpă şi pe care are de gând să le prezinte în instanţă. De asemenea, mărturiseşte că a început să primească ameninţări din partea familiei viitoarei sale soţii.

„Nu pot să spun foarte multe lucruri pentru că este un proces intentat şi mă afectează tot ce zic. Mâine, la ora 13:00, am proces. Am nişte probe că nu am făcut aşa ceva. Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit cum zice ea. Dintr-o ceartă în maşină, mă trezesc cu chestii de genul.

E logodnica mea, nu am crezut că se va întâmpla așa ceva. Adică te cerţi cu cineva şi… Am un video în care ea vorbeşte într-una şi nu mai are nimic la gât. Chestia aia de la gât este de la ei din casă, o cunosc. O să arăt că eu nu fac aşa ceva. Un om care e bătut aşa cum susține nu iese pe live să facă chestii de genul. La Constanţa a avut loc incidentul. Am primit şi nişte telefoane de ameninţări din partea familiei ei”, ne-a mărturist Levent Sali, în exclusivitate.

„Având în vedere că soţia te dă la poliţie…”

Sali Levent şi Delia sunt împreună de un an şi jumătate. Şi-au început relaţia în online, pentru că artistul era plecat în Statele Unite ale Americii în acea perioadă. Între ei există o diferenţă de vârstă de 12 ani, ea având doar 19 ani, pe când el are 31 ani. Despre , Levent Sali a mărturisit că trebuia să aibă loc anul viitor, în luna august. Întrebat dacă evenimentul se va anula, actorul a lăsat de înţeles că da, din pricina situaţiei în care se află acum.

„Nunta trebuia să fie la anul, în august. Nu este nimic plătit încă, doar rezervate. Având în vedere că soţia ta te dă la poliţie pentru o ceartă… Nu cred că urmăreşte nimic. Dacă ea şi-ar dori să îi dau ordin de restricţie, i-l dau cu mare drag. Am eu grijă de ea să nu se mai vadă cu mine. Ea are 19 ani, eu 31. Nu mă văzusem cu ea până când nu a făcut 18 ani, am vorbit numai pe internet pentru că eu eram plecat în State”, a mai declarat actorul.

Imagini exclusive cu Delia, după ce ar fi fost agresată fizic de Sali Levent

Delia, logodnica lui Levent Sali, îl acuză pe acesta de violenţă domestică. După anunţul halucinant pe care l-a făcut, conform celor spuse de Sali, tânăra intră live pe Facebook, pentru a dezbate subiectul.

În imaginile de mai sus, prezentate de fostul concurent de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” pentru FANATIK, se vede că aceasta nu mai purtă gulerul cervical, iar rănile nu mai sunt vizibile. În timp ce le privește, se aude pe video cum Sali se întreabă când s-au vindecat atât de rapid vânătăile. În același timp, pe fundal Delia spune: „În primul rând, îţi mulţumesc că mi-ai demonstrat adevărata ta faţă înainte să mă căsătoresc cu tine. Nu am crezut că o să fii un aşa psihopat încât să poţi să dai în mine. Să poţi să dai într-o fiinţă umană, fără să ai pic de milă. Nu ai avut milă în ochi. Ți-am zis să încetezi, ţi-am zis să te opreşti, să nu mai dai în mine şi ai continuat”, a spus Delia, pe Facebook Live.

Ce spune Delia, după presupusul incident violent

Delia, soţia lui Levent Sali, a făcut acuzaţii grave la adresa actorului. Tânăra susţine că a fost lovită cu brutalitate de către Sali Levent, până în momentul în care a ajuns în spital, cu traume. Aceasta susţine că este şocată de cele întâmplate şi că nu se aştepta că o să treacă printr-o astfel de situaţie.

„Această postare este adresată ”criminalului” pentru care mi-am irosit un an din viaţă. Actorul vostru, diavolul realităţii mele. Ieri seară, în maşina ta, m-ai lovit cu brutalitate cu capul de cotiera maşinii, de repetate ori, în timp ce îţi plângeam să te opreşti. Nu m-ai lăsat să cobor din maşină, explicându-te că faci asta pentru că nu mă uit în ochii tăi când vorbeşti cu mine. Am fost ridicată de urgenţă la spital, cu traume. Eşti un diavol, un nemilos. Nicio femeie nu merită asta! Nu m-am gândit vreodată că un om poate să facă aşa ceva, cu sânge rece. Ne vedem în instanţă. Măsoară-ţi puterea cu un bărbat! Nu există motiv pentru care să baţi o femeie până ajunge în spital”, este mesajul postat de Delia, luni seară, pe .