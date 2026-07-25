Sport

Levski Sofia, la fel ca Universitatea Craiova! Decizia luată de bulgari înaintea returului din Champions League

Levski Sofia nu forțează la meciul din campionat. Bulgarii au menajat mai mulți titulari în vederea returului din preliminariile Champions League, în deplasare, cu Universitatea Craiova.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 21:18
Levski Sofia la fel ca Universitatea Craiova Decizia luata de bulgari inaintea returului din Champions League
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Levski Sofia, precaută înaintea returului cu Universitatea Craiova. Decizie luată la meciul din campionat. Foto: Colaj FANATIK.
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Levski Sofia are meci în campionat în aceeași zi ca Universitatea Craiova. Dacă oltenii evoluează în deplasare contra lui Dinamo, bulgarii au și ei meci tot în deplasare, cu Lokomotiv Sofia. Tehnicianul campioanei de peste Dunăre a decis la rândul său să menajeze mai mulți titulari.

Levski Sofia și-a menajat mai mulți titulari la meciul din campionat

Levski Sofia, echipa care a învins Universitatea Craiova cu 1-0 în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar Champions League, are meci în campionat. Campioana Bulgariei întâlnește în deplasare Lokomotiv Sofia, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21:15

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Julio Velazquez a păstrat în formula de start de la meciul din campionat cu Lokomotiv doar 5 dintre titularii care au înfruntat Universitatea Craiova în urmă cu câteva zile: Vustov, Serafimov, Serginho, Bouras și Everton Bala. Tehnicianul spaniol a abordat aceeași tactică precum cea a lui Filipe Coelho, omologul său de la campioana României.

Levski Sofia la meciul cu Lokomotiv Sofia: Vutsov – Serafimov, Trdin, Makoun, Centelles – Bouras, Serginho, Soula – Kusso, Stoyanchov, Everton Bala.

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Levski Sofia la meciul cu Universitatea Craiova: Vutsov – Maicon, Serafimov, Dimitrov, Neves – Reinaldo, El Moubarik, Serginho, Bouras – Everton Bala – Oko Flex.

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Universitatea Craiova a schimbat echipa pentru meciul cu Dinamo

Universitatea Craiova joacă în etapa a 2-a din SuperLiga contra lui Dinamo, în deplasare. Filipe Coelho anunțase deja înaintea meciului că va menaja mai mulți jucători la această partidă. Drept consecință, singurul fotbalist rămas în primul „11”, dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, la fel ca la meciul de la Sofia, a fost Anzor, mijlocașul internațional gerogian.

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Universitatea Craiova la meciul cu Dinamo: Sava – Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj – Teles, T. Băluță, Anzor, Webster – D. Matei, Nsimba, Etim.

Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Etim, Elisor, Baiaram.

  • 29 iulie este data returului Universitatea Craiova – Levski Sofia
  • 20:30 este ora de start a meciului decisiv pentru calificarea în turul 3 preliminar Champions League
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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