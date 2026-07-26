Levski Sofia se gândește doar la calificare! Decizia bulgarilor înainte de returul cu Universitatea Craiova

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Levski Sofia pregătește în cele mai mici detalii returul cu Universitatea Craiova din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. După victoria obținută în prima manșă, scor 1-0, bulgarii au luat o decizie care arată cât de importantă este calificarea: delegația va face deplasarea în România cu un zbor charter.

Semnal clar din partea bulgarilor! Cum se pregătește Levski pentru duelul decisiv cu Universitatea Craiova

Conducerea lui Levski consideră că avantajul minim obținut pe stadionul „Georgi Asparuhov” nu oferă nicio garanție. De aceea, oficialii clubului au preferat varianta unui charter în locul curselor de linie, astfel încât echipa să ajungă rapid la Craiova și să se concentreze exclusiv pe pregătirea meciului de miercuri.

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Bulgarii vor decola spre Craiova cu un zbor charter în cursul zilei de marți, urmând să ajungă în România în jurul prânzului. După cazarea la hotel, echipa va efectua antrenamentul oficial pe , iar înaintea ședinței de pregătire antrenorul și unul dintre jucători vor participa la conferința de presă premergătoare partidei.

după o partidă echilibrată, în care oltenii au avut și ei câteva momente bune, dar nu au reușit să profite de ocaziile create. Formația pregătită de Julio Velázquez a gestionat foarte bine avantajul și vine la Craiova cu prima șansă la calificare.

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Totul pentru calificare! Levski vine la Craiova cu un charter

Universitatea Craiova este obligată să câștige pe teren propriu pentru a întoarce soarta confruntării și a continua parcursul european. Oltenii mizează pe sprijinul unui stadion plin și speră să repete prestațiile solide din meciurile disputate acasă în cupele europene.

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De cealaltă parte, Levski traversează o perioadă excelentă. Bulgarii au început cu dreptul și noul sezon din campionat, iar moralul este ridicat înaintea deplasării din Bănie. Miza este una uriașă pentru ambele formații. Echipa care va obține calificarea în turul al treilea preliminar își va asigura, în același timp, prezența cel puțin în play-off-ul UEFA Champions League și va rămâne în cursa pentru calificarea în faza principală a competițiilor europene.