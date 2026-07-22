Levski Sofia – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar. Echipele de start, cine transmite la tv și cotele la pariuri

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Universitatea Craiova vrea să continue startul excelent de sezon cu un rezultat bun la Sofia, contra lui Levski, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Meciul are loc miercuri, 22 iulie, returul fiind programat o săptămână mai târziu, în Bănie.

Levski Sofia – Universitatea Craiova, live video în turul II preliminar de Champions League

Levski Sofia – Universitatea Craiova se joacă miercuri, 22 iulie 2026, de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Stadionul Georgi Asparuhov din Sofia. În faza precedentă, Levski a eliminat campioana Bosniei, Borac Banja Luka, după 1-1 în deplasare și 4-0 pe teren propriu.

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Universitatea Craiova a rezolvat și ea calificarea din turul I preliminar fără probleme. În tur, a învins cu 4-1 ML Vitebsk, iar în manșa retur s-a impus cu 1-0 la Craiova. Oltenii au un start perfect de sezon. În afara calificării în Liga Campionilor, au câștigat Supercupa României, la lovituri de departajare cu U Cluj, dar și prima etapă de campionat, 4-0 cu UTA Arad.

Învingătoarea dublei Levski – U Craiova va evolua contra câștigătoarei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty în turul 3 al Champions League. În schimb, pierzătoarea va juca în turul 3 preliminar de Europa League cu învinsa dintre Sabah Baku și KuPS Kuopio.

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Cine arbitrează Levski Sofia – Universitatea Craiova și ce brigadă a fost delegată

O brigadă de arbitri din Suedia va conduce partida Levski Sofia – Universitatea Craiova. La centru se va afla Adam Ladebäck, ajutat la cele două tușe de Mehmet Culum și Daniel Yng. Iar Mohammed Al-Hakim va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR, se vor afla englezii Peter Bankes și asistentul Matthew Donohue.

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Istoricul meciurilor Levski Sofia – Universitatea Craiova. Statistică oficială

Acesta este primul duel dintre Levski Sofia și U Craiova. Însă Levski a mai întâlnit echipe din România. A eliminat U Cluj cu 5-1 și 1-4 în sezonul 1972-73 de Cupa UEFA. În 1981-1982, e fost eliminată de Dinamo, după 2-1 și 0-3. Tot cu Dinamo s-a întâlnit în 1995-96, când după 1-0 în deplasare pentru ambele formații, Levski s-a calificat mai departe în prelungiri. Iar în 2005, Levski a întâlnit același Dinamo și l-a învins cu 1-0 în grupa F de Cupa UEFA.

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U Craiova n-a întâlnit nicio echipă din Bulgaria în cupele europene.

Cine transmite la TV meciul Levski Sofia – Universitatea Craiova

Partida dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova, din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, va fi transmisă în direct la tv de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru cei care preferă vizionarea pe internet, meciul va fi disponibil în sistem live stream pe platformele Digi Online și Prima Play, accesibile utilizatorilor care dețin un abonament valid. Întâlnirea poate fi urmărită live text pe .

Cote pariuri Levski Sofia – Universitatea Craiova în Champions League

Partida de la Sofia se anunță una destul de echilibrată. Avantajul terenului propriu o face pe Levski favorită, cu o cotă de 2,12, în timp ce oltenii au 3,60, iar remiza e cotată la 3,15. Totuși, diferența nu este atât de mare. Craiovei îi va lipsi golgheterul , așa cum a anunțat în exclusivitate. Totuși, în linia ofensivă pentru a pune probleme defensivei bulgare. La Levski Sofia – U Craiova, „ambele marchează” are cotă 1,88, iar „peste 2,5 goluri” e cotat la 2,15.

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Urmărește în timp real Levski Sofia – Universitatea Craiova, live text pe

Levski Sofia – Universitatea Craiova va putea fi urmărit în format live text și video pe . Fii la curent cu fiecare moment important al confruntării din primul tur preliminar al Champions League, dar și cu reacțiile de la final ale principalilor actori.