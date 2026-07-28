Lewandowski a refuzat 200 de milioane de euro! Motivul din spatele deciziei sale

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din cariera sa. Atacantul polonez a fost ademenit cu o sumă impresionantă în Arabia Saudită, însă a ales să rămână la Barcelona. Dezvăluirea îi aparține impresarului Pini Zahavi. Acesta a explicat de ce atacantul a spus nu.

De ce a refuzat Lewandowski oferta uriașă din Arabia Saudită

Potrivit agentului său, Robert Lewandowski a avut pe masă un contract pe doi ani, în valoare totală de 200 de milioane de euro. Oferta îi garanta 100 de milioane de euro pe sezon. Totuși, atacantul nu a fost tentat de bani. , club unde spera să mai evolueze încă un sezon.

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„În ianuarie 2026, Robert avea pe masă o ofertă pe doi ani, în valoare de 100 de milioane de euro pe sezon. A refuzat-o pentru că voia să joace la Barcelona”, a declarat Pini Zahavi într-un interviu acordat publicației Sport, citat de Goal. Pini Zahavi a spus că Joan Laporta își dorea continuarea colaborării. Din acest motiv, Lewandowski a preferat să aștepte decizia Barcelonei.

Barcelona nu i-a mai oferit lui Robert Lewandowski o prelungire de contract

În cele din urmă, planurile lui Lewandowski nu s-au concretizat. Barcelona nu i-a mai oferit prelungirea contractului, iar atacantul a fost nevoit să își caute o altă destinație. După despărțirea de formația catalană, polonezul își va continua cariera în MLS, unde a semnat cu Chicago Fire.

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Pini Zahavi a mai dezvăluit că situația din Arabia Saudită s-a schimbat între timp. Cluburile nu au mai fost dispuse să ofere contracte la același nivel financiar, iar oportunitatea de la începutul anului nu a mai putut fi reluată. Astfel, decizia de a rămâne la Barcelona a fost definitivă. Atacantul a renunțat la un câștig impresionant.

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La 37 de ani, Robert Lewandowski rămâne unul dintre cei mai apreciați atacanți ai ultimei generații. Polonezul a refuzat o ofertă uriașă. Dorința de a continua la Barcelona a cântărit mai mult. Alegerea nu i-a adus însă finalul de poveste pe care îl aștepta, iar cariera sa a luat o altă direcție după despărțirea de clubul catalan.