Robert Lewandowski e decis să o părăsească pe Bayern: „Ceva a murit în mine, vreau să plec!”

i mai are un an de contract cu Bayern Munchen, dar este decis să plece de la campioana Germaniei. Acum, și nu anul viitor, când va deveni liber de contract. FC Barcelona este destinația pe care și-ar dori-o. Însă, cum pentru transferuri și masa salarială, bavarezii profită. Și țin la preț. Degeaba. Polonezul și-a spus din nou, fără echivoc, părerea.

Profitând de prezența la națională, Robert Lewandowski a vorbit, deschis, cu jurnaliștii din țara natală. Și, spune Fabrizio Romano, a spus clar: ”Ceva a murit în mine, vreau să plec de la Bayern pentru mai multe emoții în viața mea. Vreau doar să plec de la Bayern.

Loialitatea și respectul sunt mai importante decât munca. Cea mai bună cale este să găsim o soluție împreună”.

