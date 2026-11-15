Lewandowski, moment scandalos după meci! Ce s-a întâmplat în timp ce Corbu dădea interviu

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Robert Lewandowski (38 de ani) a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști ai polonezilor în meciul cu România, iar la finalul partidei a făcut un gest ce denotă o crasă lipsă de respect. În timp ce Marius Corbu oferea interviul de după meci pentru presa din România, atacantul polonez s-a pus la 1 metru de el pentru a da declarații pentru presa din țara sa.

Lewandowski, gest de maximă aroganță după România – Polonia 2-1

, mai ales după ce i-au învins pe „tricolori” cu scorul de 6-0 la Varșovia. Acel meci a fost pierdut în condiții speciale, iar jocul a arătat foarte bine până la eliminarea lui Radu Drăgușin din prima repriză. Partida de la București nu a mai fost la fel, iar naționala lui Hagi a câștigat cu scorul de 2-1.

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La final, Marius Corbu, unul dintre fotbaliștii ce au fost convocați în premieră la naționala României, a oferit primul flash-interviu în calitate de „tricolor”. Spre sfârșitul momentului său, de la vestiare a apărut Lewandowski, care a fost asaltat imediat de presa din Polonia. Atacantul lui Chicago Fire nu a așteptat ca românul să termine și a început să vorbească cu jurnaliștii la 1 metru distanță de colegul său de breaslă. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a semnalat această lipsă de respect și l-a criticat dur pe Robert Lewandowski:

„Eu n-am mai văzut asemenea țărănism. Corbu vorbea și a venit îngâmfatul ăsta de Lewandowski… mare fotbalist, dar un îngâmfat și un simulator. A venit Lewandowski cu bodyguardul în timp ce Corbu dădea interviu și aproape că l-a încălecat pe Corbu. Fără cel mai mic respect. Uriaș fotbalist, dar asta nu-ți dă dreptul. Nu e vina lui că l-au asaltat jurnaliștii, dar aștepți 30 de secunde să termine omul. Unde ai mai văzut așa ceva, să intre peste ăla la panou. Poate presa poloneză insistă, dar le spui să stea 30 de secunde. Lewandowski nu vede că la 1 metru cineva dă interviu?”, a fost reacția lui Horia Ivanovici din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Fostul atacant al Barcelonei a fost cel mai slab om din naționala Poloniei

Lipsa de eleganță a lui Robert Lewandowski poate veni și în urma faptului că nu a făcut un meci reușit și, cel mai probabil, nu dorea atât de tare să stea de vorbă cu jurnaliștii după . Tocmai de aceea, pentru a pleca mai repede, fostul vârf de la Barcelona și Bayern Munchen nu a mai avut răbdare ca Marius Corbu să-și termine interviul. „Oricum, presa poloneză l-a făcut praf! A spus că a fost cel mai slab jucător de pe teren. Catastrofă! A vrut neapărat să stea să joace jocul de aseară pentru a deveni cel mai selecționat fotbalist polonez. L-a depășit pe Dudek”, a explicat Marius Mitran.

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Adrian Ilie, întrerupt de bodyguardul lui Roberto Carlos

Adrian Ilie a povestit că a avut un moment în care a fost întrerupt de un bodyguard în timp ce discuta cu Roberto Carlos, care la acea vreme evolua pentru formația rusă Anzhi Makhachkala. În timp ce glumea cu brazilianul, bodyguardul său, angajat de club, a intervenit: „La Anzhi toți jucătorii aveau bodyguard personal. Am fost să vorbesc cu Roberto Carlos, am făcut o glumă cu el și a venit bodyguardul și s-a pus între mine și el. Mi-a zis că sunt păziți non-stop. Dar erau puși de club. Nu pot să-mi dau seama de ce”, a povestit Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.