Lewandowski schimbă istoria Barcelonei! Polonezul e în luptă directă cu antrenorul adversarei de azi

Robert Lewandowski continuă să scrie istorie pentru FC Barcelona. Chiar înaintea derby-ului de azi din Liga Campionilor, în care Barca întâlnește PSG, polonezul a bifat un record personal, care îl propulsează în topul marcatorilor de la catalani.

Lewandowki se apropie de top 10 all-time al marcatorilor Barcelonei

Cu golul său împotriva lui Real Sociedad, în etapa a șaptea din La Liga, atacantul polonez a ajuns la 105 goluri la Barcelona, ceea ce i-a permis să se strecoare în Top 20 al celor mai buni marcatori ai clubului din toate timpurile.

El i-a egalat astfel pe Neymar Jr., Evaristo și Zaldúa și este la doar 24 de goluri distanță de intrarea în Top-10 all-time, după doar patru sezoane în care a purtat tricoul FC Barcelona. Comparativ cu Neymar, Lewa a ajuns la 105 goluri în doar 154 de partide, în vreme ce brazilianul a avut nevoie de 186 de meciuri pentru asta.

Cât de curând, polonezul poate urca și mai mult în top. , la 12 de Hristo Stoicikov și la 17 de Patrick Kluivert.

Barcelona a reușit 6.600 de goluri în La Liga

Golul împotriva lui Real Sociedad, de pe Estadi Olímpic Lluís Companys, a avut și o valoare specială: a fost al 6.600-lea gol al Barcelei în La Liga, un record care menține Barça în fruntea acestui top, înaintea lui Real Madrid.

În acest moment, Lewa e cel mai bun marcator al echipei sale, în acest sezon, alături de Ferrán Torres, cu patru goluri marcate. Polonezul pare în formă, ținând cont că la ultimul meci a finalizat cinci șuturi, trei dintre ele fiind pe poartă.

A trecut de 700 de goluri în carieră

La 37 de ani, Lewandowski rămâne unul dintre cei mai de temuți atacanți din istoria fotbalului. El a depășit 700 de goluri în cariera sa profesionistă. Lewandowski a debutat în fotbalul mare acum 20 de ani, pe când avea 17 ani.

Cariera sa de golgheter este împărțită între mai multe echipe și echipa națională: Delta Varșovia (4), Legia Varșovia (4), Znicz Pruszków (46), Lech Poznań (41), Borussia Dortmund (103), Bayern Munchen (344), FC Barcelona (105) și echipa națională a Poloniei (86).

După ce a depășit o accidentare musculară la începutul sezonului Lewa a marcat patru goluri în șapte meciuri – fără a fi un titular incontestabil în vârful atacului în acest sezon. El are o medie de un gol la fiecare 63 de minute în La Liga.

Cei mai buni marcatori din istoria Barcelonei

1. Leo Messi 672 goluri (772 meciuri)

2. César Rodriguez 232 goluri (351 meciuri)

3. Luis Suárez 198 goluri (283 meciuri)

4. Ladislau Kubala 194 goluri (281 meciuri)

5. Josep Samitier 184 goluri (360 meciuri)

6. Josep Escolà 165 goluri (236 meciuri)

7. Paulino Alcántara 143 goluri (399 meciuri)

8. Samuel Eto’o 130 goluri (199 meciuri)

9. Rivaldo 130 goluri (235 meciuri)

10. Mariano Martín 129 goluri (214 meciuri)

………………………………………………….

11. Arocha 128 goluri

12. Rexach 123 goluri

13. Patrick Kluivert 122 goluri

14. Hristo Stoichkov 117 goluri (255 meciuri)

15. Basra 114 goluri

16. Luis Enrique 109 goluri

17. Eulogio Martínez 107 goluri

18. Robert Lewandowski 105 goluri

19. Evaristo 105 goluri

20. Neymar 105 goluri

21. Zaldúa 105 goluri

