Lewandowski a scris istorie! A ajuns la 100 de goluri marcate în cupele europene

Robert Lewandowski a devenit al treilea jucător care ajunge la 100 de goluri marcate în UEFA Champions League. și UEFA Europa League. Polonezul a dat două goluri în meciul cu Antwerp,

”Lewangolski” scrie istorie

Atacantul are 92 de goluri marcate în UEFA Champions League, iar alte opt înscrise în Europa League. El a devenit astfel al treilea jucător ce atinge această bornă.

ADVERTISEMENT

Doar Lionel Messi, cu 132 de goluri în aceste competiții și Cristiano Ronaldo, cu 145 de reușite, îl depășesc pe polonez. În top 10 se găsesc mulți alți jucători imortanți.

⚽️1⃣0⃣0⃣ goals in UEFA club competitions for Lewy! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)

Gert Muller (62 reușite), Ruud van Nistelrooy (62 reușite), Sergio Aguero (63 reușite), Andriy Shevchenko (67 reușite), Filippo Inzaghi (70 reușite), Raul Gonzalez (77 reușite) și Karim Benzema (92 reușite) completează top 10.

ADVERTISEMENT

Polonezul mai poate bifa un record. A înscris în poarta lui Antwerp, al 33-lea adversar în poarta căruia dă gol. A urcat pe locul 4 în acest clasament, dar cei din fața lui nu se mai pot distanța momentan, deoarece nu mai joacă în Europa.

Benzema a înscris în poarta a 34 de echipe, Ronaldo în poarta a 38, iar Lionel Messi în poarta a 40 de cluburi, în UEFA Champions League. La egalitate cu Lewandoski este și Raul.

ADVERTISEMENT

Record și la Barcelona

Lewandowski nu s-a oprit aici. A devenit cel mai ”bătrân” jucător care a marcat pentru FC Barcelona în UEFA Champions League, la 35 de ani și 29 de zile. Până acum, recordul era la Gerard Pique, marcator în poarta lui Dinamo Kiev, în 2021, la 24 de ani și 260 de zile.

El, alături de , trebuie să repare greșelile din sezoanele precedente și să meargă în primăvara Champions League, după doi ani de absență. Xavi a anunțat că acesta este obiectivul echipei.

„Obiectivul este clar, trebuie să ieșim din grupă, atunci vom vorbi despre ce urmează. Trebuie să ajungem în șaisprezecimi, acesta este obiectivul principal, după doi ani în care nu am reușit această performanță. Obiectivul este unul clar și vom încerca să obținem primul loc în grupă.

ADVERTISEMENT

În primul an în care nu am reușit să ne calificăm nu am fost destul de buni. Anul trecut am fost buni, dar rezultatele nu au arătat asta. În acest sezon vrem să facem acest pas.

Anul trecut am arătat bine în competițiile interne, dar nu și în Europa. În acest an avem în fața scenariul perfect. Începem cu un meci pe teren propriu, trebuie să arătăm o formă bună și să o continuăm”, a spus Xavi, înaintea meciului cu Antwerp.