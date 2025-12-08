Lewis Hamilton a făcut anunțul! Multiplul campion mondial din Formula 1, devastat după un sezon de coșmar

ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton a avut parte de un sezon dezastruos la Ferrari. Pilotul britanic a terminat abia pe locul 6 în clasament și a vorbit despre viitorul său imediat după cursa de la Abu Dhabi. Englezul a dat de înțeles că urmează să ia o decizie radicală în perioada imediat următoare.

Lewis Hamilton, de nerecunoscut la Ferrari. Ce s-a întâmplat cu pilotul britanic

În urmă cu un an, Ferrari a surprins pe toată lumea când a semnat cu fostul campion mondial Lewis Hamilton. Mutarea se anunța una de senzație. Pilotul britanic urma să formeze o echipă puternică alături de Charles Leclerc, însă visul italienilor s-a transformat într-un coșmar.

Mașina celor de la Ferrari a fost una care nu a dat randament. Mai multe dintre deciziile luate de echipă în startul sezonului i-au costat pe italieni puncte prețioase, iar Lewis Hamilton a dat impresia că nu se poate adapta la această trecere, deși, în anumite curse, a avut rezultate decente.

Lewis Hamilton, cel mai slab sezon din carieră

Lewis Hamilton a fost eliminat în Q1 în calificările din ultimele trei Mari Premii și a încheiat anul abia pe locul 6 în clasamentul piloților. Mai mult, Ferrari a picat pe locul 4, în spatele McLaren, Mercedes și Red Bull, un rezultat extrem de slab.

Oficialii de la Ferrari au renunțat de mult timp la sezonul 2025 și și-au mutat toată atenția pe construirea unui monopost mult mai bun pentru anul viitor. Au existat și multe critici legate de această strategie. Lewis Hamilton rămâne afectat de cele ce i s-au întâmplat. A fost surprins plângând în paddock.

Anunțul făcut de Lewis Hamilton după finalul sezonului 2025

pilotul celor de la Ferrari a dat de înțeles că va lua o decizie în pauza de iarnă. Lewis Hamilton a ajuns la 41 de ani, însă nu se va retrage. Totuși, britanicul a spus clar că, în săptămânile următoare, nu va vorbi cu absolut nimeni.

„Nimeni nu va putea să dea de mine în această iarnă. Nu voi avea telefonul cu mine. Îl voi arunca la coșul de gunoi! Abia aștept. Voi fi complet în afara Matrix-ului. Am acumulat o cantitate insuportabilă de furie și supărare. Nu mai am multe de spus pe acest subiect. Nu îmi găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie ce simt.

Pentru noul an, munca propriu-zisă începe chiar săptămâna viitoare. De câteva luni, lucrăm la mașina pentru 2026 în culise. Dar săptămâna viitoare voi fi deja în simulator, iar marți avem și testul cu anvelopele pentru sezonul următor. Cel mai probabil, voi începe pregătirea fizică înainte de Crăciun. Pauza este cea mai scurtă pe care am avut-o vreodată, așa că nu voi avea mult timp de recuperare după sezon”, a declarat Lewis Hamilton după cursa din Abu Dhabi.