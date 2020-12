Lewis Hamilton a primit o cerere sfâşietoare de la un copil: „Te rog, salvează-mi tatăl de la moarte!“

Lewis Hamilton este recunoscut pentru eforturile sale în sprijinul drepturilor omului, dar o scrisoare primită recent l-a tulburat pe septuplul campion mondial din Formula 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ahmed Ramadhan, un copil de 11 ani din Bahrain, i-a adresat o scrisoare pilotului, cerându-i să-i salveze tatăl condamnat la moarte în ţara sa.

Din spusele micuţului, Mohammed Ramadhan a fost arestat pentru că a fost implicarea în mişcările pro-democraţie din Bahrain. El ar fi fost torturat pentru a renoaşte implicarea în decesul unui poliţist, faptă care primeşte pedeapsa capitală în Bahrain.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul sfârşietor al unul copil pentru Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a câştigat cursa din Bahrain programată în urmă cu două săptămâni, iar înainte de startul cursei a primit nu una, ci trei scrisori, din partea unor persoane care ar fi fost torturate de regimul de la Manama.

„Cred că sunt multe de făcut şi nu voi ignora aceste lucruri“, a declarat Hamilton în urmă cu doar câteva zile, conform hindu.com.

ADVERTISEMENT

Cea mai emoţionantă cerere a venit din partea unui copil de 11 ani. Ahmed Ramadhan a realizat un desen cu maşina de curse a lui Hamilton, iar deasupra a scris şi un mesaj: „Lewis, te rog, salvează-mi tatăl!“

„Când desenam maşina, credeam că asta mi-ar putea salva tatăl. Ne chinuim zi de zi fără el. Sper din tot sufletul să vină înapoi“, a mărturisit Ahmed.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Hamilton, infectat cu noul coronavirus, a rata întâlnirea cu prinţul Bahrainului

Mohammed, tatăl lui Ahmed, ar fi una dintre victimele regimului din Bahrain. Tânărul ar fi participat la protestele pro-democraţiei, după care a fost arestat. Închis, ar fi fost bătut cu bare de fier ca să recunoască faptul că a fost implicat în moartea unui poliţist. Acum este condamnat la moarte.

„Speram ca după prima cursă din Bahrain să am timp să discut cu Prinţul Bahrainului (n.r. – Salman bin Hamad Al Khalifa), dar am stat în pat toată săptămâna şi nu am putut vedea pe nimeni“, a precizat Lewis Hamilton.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pilotul britanic a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus şi a ratat a doua cursă de la Bahrain. Motiv pentru care nu a putut apăra cauza lui Mohammed Ramadhan în faţa Prinţului Bahrainului.