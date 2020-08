Lewis Hamilton a reușit un nou pole-position la Silverstone. Sebastian Vettel, ce dezamăgire!

Britanicul Lewis Hamilton a reușit cel mai rapid tur din toate timpurile pe circuitul de la Silverstone. Bottas și Verstappen s-au clasat pe locurile doi și trei în calificările Marelui Premiu al Marii Britanii de Formula 1.

Mașinile Mercedes erau favorite la Silverstone și au confirmat așteptările. Hamilton a ajuns la „polul” cu numărul 5 din ultimii șase ani și la al șaptelea în total.

Valtteri Bottas a fost cel mai rapid în primele două sesiuni ale calificărilor, în a doua sesiune Lewis a avut o răsucire. Sub presiune s-a descurcat cel mai bine în ultima sesiune și a fost mai rapid cu 1,022 secunde față de cel care a ocupat ultima treaptă a podiumului – Max Verstappen. Pe patru s-a clasat Charles Leclerc.

”Valtteri mă împinge până la limită”

”E o diferență relativ mare între noi și locul al treilea, dar nu contează”, a declarat Hamilton. ”Valtteri mă împinge până la limită. Tot weekend-ul a făcut-o. Am făcut unele schimbări înaintea calificărilor și a fost mai rău. M-am chinuit rău. Am avut și acea răsucire, dar cu câteva respirații adânci am reușit să mă adun”, a adăugat el.

”Așteptam Q3, dar n-am început prea bine”, a declarat Bottas, încercând să găsească o explicație pentru răsturnarea de situație de după primele două sesiuni. Cursa se va desfășura mâine, de la ora 16:00 și va fi transmisă de Digisport și Telekom.

”Pista aceasta e dificilă cu vânt. E ca și cum ai jongla cu bile și ai învârti farfurii în același timp la viteză ridicată”, a mai spus Lewis Hamilton. 91 de pole-position-uri a bifat britanicul până acum, iar pe locul doi se clasează Michael Schumacher, cu 68.

Piloții Ferrari au dezamăgit din nou, mai ales Sebastian Vettel, care a terminat cu greu pe locul 10 al calificărilor.

Grila de start