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Iată ce apariție unică a marcat Lewis Hamilton înainte de a concura la Marele Premiu al Italiei de Formula 1. Ipostaza în care a fost imortalizat de jurnaliști este una iconică și are legătură cu o mașină legendară.

Lewis Hamilton, posesorul unui Ferrari F40

Și-a vândut întreaga colecție de mașini în urmă cu un, însă Lewis Hamilton (41 ani) poate fi numit în continuare „regelele șoselelor”. Britanicul care (45 ani) a ieșit în evidență în săptămână premergătoare unuia dintre mai importante evenimente sportive.

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Pilotul de curse care concurează pentru Ferrari a făcut furori. A întors toate privirile când a coborât dintr-o mașină emblematică de culoare roșie, care aparține mărcii cu care are contract. Mai exact, este vorba de un Ferrari F40 de care este tare mândru. Autoturismul a trecut printr-un proces amplu de restaurare.

„Iconic. Sosind pentru Ziua Presei în Italia, stil”, este mesajul care a fost postat de F1, pe contul oficial de Instagram. Renumitul sportiv apare în această filmare cu o ținută elegantă peste care a adăugat un palton lung din lână în nuanțe camel. Acesta are un croi clasic drept și o textură fină, precum și un preț pe măsură.

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E realizat de Saint Laurent și poate fi achiziționat cu suma de peste 5.800 de euro, pe site-ul mytheresa.com. „Sosire cu stil”, „Stil pur”, „Lewis a înțeles scopul” sau „Șeful F1 a sosit”, sunt o mică parte dintre comentariile de pe social media. Cu toate acestea, mașina este cea care a ieșit cel mai mult în evidență.

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Lewis Hamilton: ”Mașina visurilor mele”

La finalul lunii august Lewis Hamilton a anunțat că și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. A găsit un Ferrari F40 pe care l-a achiziționat fără să stea pe gânduri, deși avea nevoie de multe îmbunătățiri. A dus mașina la cei mai buni mecanici pentru că autoturismul stătuse mai bine de 30 de ani într-un garaj.

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Pilotul de curse a colaborat cu specialiștii Ferrari de la Maranello pentru restaurare. Ulterior, i-a dat numărul 44 bolidului de lux, acesta fiind numărul pe care-l are atunci când rulează pe circuit. Septuplul campion are deja o legătură specială cu F40. A pozat lângă un model similar chiar în prima sa zi oficială ca pilot Ferrari, în .

„Propriul meu F40. Aceasta este mașina visurilor mele și a fost așa de când mă știu. În copilărie visam să am una. Când m-am alăturat Ferrari anul trecut m-am asigurat că am una cu mine în prima mea zi la Maranello. Atât de mult înseamnă pentru mine. Aceste mașini sunt opere de artă și incredibil de rare.

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Atunci când am găsit-o pe aceasta, acoperită de praf după ce a stat într-un garaj mai bine de treizeci de ani, am știut că trebuie să o aduc acasă. Mai întâi la Maranello, unde inginerii și mecanicii maeștri de la fabrică au lucrat săptămâni întregi pentru a o readuce la viață.

Mulțumiri imense tuturor celor care au contribuit la acest proiect. Acesta a fost cu adevărat un vis devenit realitate”, a notat Lewis Hamilton, pe . În 2027 Ferrari va marca cea de-a 40-a aniversare a lansării F40. Prezentarea publică a avut loc la Civic Centre din Maranello (actualul Muzeu Ferrari).