Lewis Hamilton, atacat după ce nu a semnat un nou contract: ”Orice pilot poate fi înlocuit”

Mercedes AMG este în continuare singura formație din Formula 1 care nu are echipa de piloți confirmată pentru sezonul următor, iar Lewis Hamilton este criticat pentru că nu a semnat prelungirea înțelegerii. ”Orice pilot poate fi înlocuit”, spune Eddie Jordan.

Pilotul a rămas fără contract pentru stagiunea 2021, iar negocierile cu echipa sa au fost înghețate. Daimler AG, firma care administrează și echipa de Formula 1 Mercedes-AMG, a blocat deocamdată tratativele cu pilotul Lewis Hamilton privind contractul acestuia.

Fostul șef al echipei de Formula 1 Jordan, Eddie Jordan, l-a atacat public pe pilot: “Dacă eram șeful companiei Daimler, îi arătam ușa lui Hamilton și îi spuneam: ‘Ori conduci în condițiile noastre, ori pleci’”.

Hamilton a fost criticat pentru că nu a semnat o nouă înțelegere

El ar trebui să știe că la acest nivel, orice pilot poate fi înlocuit. Nu trebuie să se văicărească în privința acestor negocieri”, a declarat Eddie Jordan, conform Marca.

Pilotul a solicitat o înțelegere pe patru ani și un salariu de 50 de milioane de euro, iar totul părea că se va încheia, dar Daimler a blocat tratativele.

Lewis Hamilton a amânat negocierile pentru o nouă înțelegere până la câștigarea unui nou titlu mondial, pentru a se concentra mai bine pe curse, însă apoi a fost depistat pozitiv la coronavirus în Bahrain și a trebuit să intre în carantină timp de zece zile.

Hamilton a devenit cavaler de Revelion

Britanicul, care a doborât recordul lui Schumacher de curse câștigate, fusese onorat cu ordinul MBE (Most Excellent Order of the British Empire) în anul 2008, pentru serviciile lui în lumea sportului cu motor, dar și pentru titlul de campion mondial cucerit în Formula 1.

Lewis Hamilton a primit una dintre cele mai bune vești la sfârșitul anului trecut. Pilotul de Formula 1 a primit una dintre cele mai mari distincții din Marea Britanie.

Pilotul a fost înnobilat în Marea Britanie după ce a fost promovat la rangul de cavaler pe lista oamenilor onorați de Revelion, după ce a devenit campion mondial în Formula 1 pentru a șaptea oară. Pe timpul pandemiei, pilotul britanic a reușit performanța de a-l egala pe Michael Schumacher la titluri. Lewis Hamilton a terminat sezonul trecut pe primul loc în clasamentul piloților, cu 347 de puncte. Colegul său Valtteri Bottas s-a clasat pe poziția secundă, cu 223 de puncte, iar pe ultima treaptă a podiumului a fost Max Verstappen de la Red Bull.

