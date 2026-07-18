Lewis Hamilton, imagini de senzație alături de familia sa și Kim Kardashian. E tot mai apropiat de copiii vedetei

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Sunt împreună de câteva luni, iar acum Lewis Hamilton a distribuit câteva imagini de senzație alături de familia sa și a lui Kim Kardashian. Celebrul sportiv de origine britanică este tot mai apropiat de copiii vedetei din Statele Unite ale Americii.

Cum au apărut Lewis Hamilton și Kim Kardashian

Lewis Hamilton (41 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de curse. Britanicul a fost la un pas de a atinge un record istoric la cursa de Formula 1 de la Silverstone, după ce a plecat de la locul 3. Din păcate, soarta nu a fost de partea sa. Acest lucru nu l-a împiedicat să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat pentru el.

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După ce sportivul a plecat în concediu. Toți au rămas uimiți când au văzut cele mai recente fotografii din online. Pilotul a publicat o serie de poze cu partenera sa de viață, Kim Kardashian (45 ani), relația dintre ei evoluând frumos în ultima perioadă.

Sunt nelipsiți doi dintre copiii celebrei femei de afaceri. În imagini au fost surprinși Chicago și Psalm. În fotografii apar și nepoții sportivului, Willow și Kaiden, grupul bucurându-se de un sejur de vis. Ei au recurs la plimbări cu ski jet-ul, înot, drumeții și deplasări cu bicicletele. Serile de film nu au fost trecute cu vederea.

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Per total, atmosfera relaxantă a fost cuvântul de ordine pentru Lewis Hamilton și iubita sa. Cuplul radiază de fericire, încă o dovadă în plus că povestea lor de dragoste se consolidează temeinic cu aceste ieșiri. Kim Kardashian este filmată cu zâmbetul pe buze. Până acum bruneta nu a făcut declarații despre legătura amoroasă.

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Mesajul transmis de Lewis Hamilton

„Ține-ți oamenii aproape”, a scris pilotul de la Ferrari, în dreptul instantaneelor de pe Instagram. Fosta soție a lui Kanye West a lăsat un comentariu special. Actuala iubită a lui Lewis Hamilton a folosit o inimă roșie pentru a-și exprima sentimentele pentru sportivul care este mai mic decât ea. E o diferență de 4 ani.

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„Lansare forțată, confirmată”, „Oameni buni, atâta dragoste” sau „Oh, sunt îndrăgostiți”, sunt câteva dintre mesajele primite de la fani. Astfel, deloc. Cei doi parteneri de viață sunt împreună de câteva luni, ultima oară apărând în timp ce se plimbau cu bicicletele, pe marginea unui lac.