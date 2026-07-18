Sport

Lewis Hamilton, imagini de senzație alături de familia sa și Kim Kardashian. E tot mai apropiat de copiii vedetei

Lewis Hamilton a publicat o serie de poze cu rudele apropiate și cu copiii iubitei sale Kim Kardashian. Pilotul de la Ferrari este mai fericit ca niciodată.
Alexa Serdan
18.07.2026 | 06:15
Lewis Hamilton imagini de senzatie alaturi de familia sa si Kim Kardashian E tot mai apropiat de copiii vedetei
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, noi imagini împreună. Sursa foto: Instagram.com
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Sunt împreună de câteva luni, iar acum Lewis Hamilton a distribuit câteva imagini de senzație alături de familia sa și a lui Kim Kardashian. Celebrul sportiv de origine britanică este tot mai apropiat de copiii vedetei din Statele Unite ale Americii.

Cum au apărut Lewis Hamilton și Kim Kardashian

Lewis Hamilton (41 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de curse. Britanicul a fost la un pas de a atinge un record istoric la cursa de Formula 1 de la Silverstone, după ce a plecat de la locul 3. Din păcate, soarta nu a fost de partea sa. Acest lucru nu l-a împiedicat să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat pentru el.

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După ce tatăl său a scos la vânzare 27 de mașini de colecție printr-o licitație individuală sportivul a plecat în concediu. Toți au rămas uimiți când au văzut cele mai recente fotografii din online. Pilotul a publicat o serie de poze cu partenera sa de viață, Kim Kardashian (45 ani), relația dintre ei evoluând frumos în ultima perioadă.

Sunt nelipsiți doi dintre copiii celebrei femei de afaceri. În imagini au fost surprinși Chicago și Psalm. În fotografii apar și nepoții sportivului, Willow și Kaiden, grupul bucurându-se de un sejur de vis. Ei au recurs la plimbări cu ski jet-ul, înot, drumeții și deplasări cu bicicletele. Serile de film nu au fost trecute cu vederea.

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Per total, atmosfera relaxantă a fost cuvântul de ordine pentru Lewis Hamilton și iubita sa. Cuplul radiază de fericire, încă o dovadă în plus că povestea lor de dragoste se consolidează temeinic cu aceste ieșiri. Kim Kardashian este filmată cu zâmbetul pe buze. Până acum bruneta nu a făcut declarații despre legătura amoroasă.

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O postare distribuită de Lewis Hamilton (@lewishamilton)

 

Mesajul transmis de Lewis Hamilton

„Ține-ți oamenii aproape”, a scris pilotul de la Ferrari, în dreptul instantaneelor de pe Instagram. Fosta soție a lui Kanye West a lăsat un comentariu special. Actuala iubită a lui Lewis Hamilton a folosit o inimă roșie pentru a-și exprima sentimentele pentru sportivul care este mai mic decât ea. E o diferență de 4 ani.

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„Lansare forțată, confirmată”, „Oameni buni, atâta dragoste” sau „Oh, sunt îndrăgostiți”, sunt câteva dintre mesajele primite de la fani. Astfel, cuplul arată că nu se mai ascunde deloc. Cei doi parteneri de viață sunt împreună de câteva luni, ultima oară apărând în timp ce se plimbau cu bicicletele, pe marginea unui lac.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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