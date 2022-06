Lewis Hamilton, interviu special special înaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului: “Titlul este prea departe de preocupările mele actuale”

Britanicul a acordat un interviu de 20 de minute jurnaliștilor de la L’Equipe imediat după primele încercări libere din Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului de la Baku, în care a vorbit despre dificultățile întâmpinate în acest sezon, dar și despre viitorul său.

Cu un succes în acest sezon, Hamilton ar stabili un nou record în Formula 1

Spuneți adesea că nu aveți memorie, dar știți ce s-a întâmplat în urmă fix cu 15 ani?

– Am obținut prima mea victorie în Formula 1.

Deci, aveți memorie…

– Tocmai ce mi s-a spus.

Ceea ce nu știți, cu siguranță, este că în acea zi ați început o serie, în curs și acum, care v-a permis să îl egalați pe .

– Care?

15 ani cu victorii în Formula 1. Sunteți singurii care ați reușit asta. Și dacă veți obține o victorie în 2022, îl veți depăși.

– Aa, da? Nu știam.

Obiectivul actual al lui Hamilton: o victorie la Silverstone

Sunteți departe de o victorie anul acesta?

– Sentimentul meu variază în funcție de zile. În unele zile, pare foarte aproape, alteori, foarte departe… La Barcelona, spre exemplu, dacă urmăriți ritmul nostru la sfârșitul Grand Prix-ului, dacă l-am fi avut tot weekend-ul, am fi putut fi în cursa pentru a câștiga. Dar ritmul lui Checo Perez a fost impresionant și dacă ar fi continuat astfel pe toată durata cursei, ar fi câștigat. Este dificil de spus. Până acum, am fost foarte departe de ea, dar acum se apropie. Nu mai suntem prea departe.

Este amuzant pentru că tot astăzi, colegul dumneavoastră, George Russell, era foarte entuziast, iar acum, 30 de minute mai târziu, când vă punem aceeași întrebare, sunteți mult mai circumspect…

– Este vorba de forța lui George. De când a debutat la noi, a avut mereu această atitudine pozitivă. Își joacă rolul perfect. Mereu. Dar începeți să mă cunoașteți și am obiceiul de a spune lucrurilor pe nume. Le spun așa cum sunt. Știu câtă lume muncește din greu și cât de mult fiecare încearcă să înțeleagă această mașină. Văd progresul, consider că ne apropiem de potențialul acestei mașini, dar mai este până acolo. La Monaco, cu toate acele denivelări, a fost dur. Sper că aici la Baku, suprafața va fi mai netedă și că vom putea să ne apropiem de primele locuri. Obiectivul va fi să avem o mașină capabilă să câștige la Silverstone.

Și să puteți să vă apărați recordul de opt victorii acolo.

– Acesta este cu adevărat obiectivul. Cunoașteți atmosfera de la Silverstone, iar pentru un pilot, nimic nu este mai frumos decât să strălucească în GP-ul lui național. Ar fi și un cadou minunat pentru cei de la uzină care muncesc ca niște nebuni pentru a rezolva aceste probleme.

Hamilton, un coleg mai bun astăzi, dar care tot vrea să bată pe toată lumea

Ați reușit să câștigați curse fără a avea mașini prea bune. Cum a fost cu McLaren în 2009…

– Ah, îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Era foarte diferită de ceea ce pilotez acum. Încă din primele tururi, am simțit că totul este bine. Am uitat să întrerup legătura radio și când m-am dezlănțuit între virajele 6 și 7, am urlat de plăcere fără să știu că mă auzeau. Iar când am ajuns la standuri, toată lumea era moartă de râs. Și au trimis strigătul meu la uzină, care i-a motivat pe băieții de la Woking.

Acest tip de amintiri v-a ajutat în aceste momente dificile?

– Mai mult decât amintirile, aș spune experiența. Și apoi, vârsta. Nu mai sunt același pilot, am un alt palmares. Nu mai am 25 sau 26 de ani, am 37 și sunt un echipier mai bun decât înainte, joc mai mult pentru echipă.

Asta înseamnă că acceptați că suportați mai bine când pierdeți? Este acceptabil să îl aveți pe George Russell în față?

– Toată lumea vorbește mult despre asta. Ca să fiu sincer, nu este deloc ușor. Sentimentele mele sunt împărțite. Pe de o parte, vreau ca toată echipa să fie în top și ca toți să reușească. Și în același timp, sunt un competitor și vreau să bat pe toată lumea. Așa că rămân concentrat pe progresul pe care îl facem, asupra a ceea ce pot ameliora la această mașină cu care mă bat.

“Al optulea titlu nu mi-ar fi schimbat viața”

Ce vă face să suferiți cel mai mult acum?

– Sunt și aceste noi pneuri, dar aș spune că ce mă deranjează cel mai mult este intrarea în viraje. Îmi imaginez că George, care vine de la o echipă unde avea mai puțină susținere, suferă mai puțin de această probleme. Nu caut scuze, vreau doar să înțeleg.

Anul trecut, dacă ați fi câștigat al optulea titlu, v-ați fi retras?

– Nu cred. Nu sunt genul care să mă focalizez asupra unui număr. Pasiunea mea este să pilotez. Titlul cu numărul opt nu mi-ar fi schimbat viața. Nu vreau să plec după un anumit titlu…

Și după aceea, la ce v-ați gândi? În muzică, modă, cinema?

– Muzica este hobby-ul meu. Am făcut multe lucruri, dar încă nu m-am gândit la retragere. Aș spune să mă angajez în cumpărarea unei francize. Nu sunt mulți tipi de culoare care posedă echipe.

“Vreau doar să revin în vârf”

Să cumpărați o echipă de Formula 1?

– Totul este posibil.

Revenind la 2022, dacă veți începe să obțineți victorii, vă gândiți că vă mai puteți bate pentru titlu?

– Nu cred. Într-un sezon cu peste 20 de curse, au trecut deja cam multe. Matematic, încă este posibil. Dar sincer, nu sunt în această stare de spirit. Vreau doar să revin în top, să ajut echipa să fie capabilă să câștige din nou curse. Să luăm Grand Prix-urile unul după altul. Să aducem echipa în top va fi deja dificil, iar să mă gândesc la titlu este deja prea departe de preocupările mele actuale.