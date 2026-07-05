Sport

Lewis Hamilton, la un pas de un record istoric la cursa de Formula 1 de la Silverstone!

Lewis Hamilton va porni de pe locul 3 în Marele Premiu al Marii Britanii, iar englezul are oportunitatea de a realiza o performanță nemaivăzută în istoria Formulei 1.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 15:13
Lewis Hamilton la un pas de un record istoric la cursa de Formula 1 de la Silverstone
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Lewis Hamilton (41 de ani) ar putea stabili o bornă istorică la Silverstone. FOTO: Hepta
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Lewis Hamilton (41 de ani) se simte excelent „acasă”, pe traseul de la Silverstone, și ar putea stabili un record fabulos în cazul în care va câștiga cursa programată duminică, 5 iulie, începând cu ora 17:00. Englezul va porni de pe locul 3, în urma principalului favorit Kimi Antonelli și a colegului de la Ferrari, Charles Leclerc.

Lewis Hamilton luptă pentru un record istoric la Silverstone

Lewis Hamilton deține deja recordul pentru cele mai multe victorii pe un singur circuit din Formula 1, reușind să se impună de 9 ori la Silverstone, în țara natală: 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 și 2024. Britanicul a dominat clar era modernă pe traseul din regiunea Northamptonshire, următorul pilot activ ca număr de victorii fiind Fernando Alonso, cu doar două: 2006 și 2011.

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Dacă va reuși să se impună și în ediția 2026 a Marelui Premiu din Marea Britanie, Lewis Hamilton ar deveni primul pilot din istoria Formula 1 care reușește să câștige 10 curse pe un singur traseu. Legendarul Michael Schumacher deține recordul de victorii pe mai multe circuite, însă cel pe care s-a impus de cele mai multe ori, 8, este Magny-Cours, care a găzduit Marele Premiu al Franței în perioada 1991-2008.

Lewis Hamilton, învins de Kimi Antonelli în cursa de sprint de la Silverstone

Lewis Hamilton s-a aflat în pole position pentru cursa de sprint de la Silverstone, însă cel care s-a impus a fost italianul Kimi Antonelli, liderul la zi al clasamentului din acest sezon. Pilotul de la Mercedes va porni din pole position în cursa de la Silverstone, fiind urmat de monegascul Charles Leclerc și de Lewis Hamilton.

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Britanicul, campion de 7 ori în Formula 1, a reușit să se impună recent în Marele Premiu al Cataloniei, după aproape doi ani de „secetă”, în care nu câștigase nicio cursă. Lewis Hamilton a semnat cu Ferrari în 2025, după ce a petrecut 11 ani la Mercedes, iar în primul său sezon a terminat pe locul 6 în clasamentul piloților, a doua cea mai slabă clasare din carieră după locul 7 ocupat în 2024.

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