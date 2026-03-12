Sport

Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian

Lewis Hamilton, cuprins de o dragoste fără margini pentru femeia de afaceri Kim Kardashian. Între cele două vedete este o distanță destul de mare acum.
Alexa Serdan
12.03.2026 | 23:15
Lewis Hamilton mai indragostit ca niciodata Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
Cum decurge relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Lewis Hamilton pare mai îndrăgostit ca niciodată, deși a avut relații sentimentale de lungă durată. Apropiații au dezvăluit ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi alături de actuala sa iubită, Kim Kardashian.

Lewis Hamilton, în culmea fericirii alături de Kim Kardashian

E unul dintre cei mai cunoscuți piloți de la Ferarri. Lewis Hamilton e focusat pe carieră, dar nu uită nici de viața privată. Recent, a fost pus la zid pentru povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Kim Kardashian.

Celebrul sportiv nu a băgat în seamă gurile rele care spun că nu se potrivește cu frumoasa brunetă. Ei au apărut împreună la Super Bowl 2026 și au petrecut un weekend de poveste, într-o locație specială din nordul Angliei.

Își trăiesc dragostea în văzul tuturor și nu se mai feresc. O sursă apropiată a mărturisit că britanicul, care a concurat anterior pentru McLaren din 2007 până în 2012, este îndrăgostit lulea de fosta soție a lui Kanye West.

La urma urmei, așteaptă de peste un deceniu fata visurilor sale și este înnebunit după ea”, a spus o persoană care a dorit să rămână anonimă pentru Us Weekly, preluată de Corriere della Sera.

Ce face Lewis Hamilton pentru iubita sa, Kim Kardashian

Lewis Hamilton este dispus să aibă parte de o relație frumoasă cu Kim Kardashian. Încearcă să o păstreze aproape, în ciuda faptului că se află în China, unde în prezent concurează la Marele Premiu al Australiei.

Pilotul de la Ferrari o sună constant pe brunetă pe FaceTime, semn că lucrurile nu mai sunt tocmai la început. Sportivul în vârstă de 41 de ani vrea să facă față distanței, în condițiile în care vedeta a rămas în Statele Unite ale Americii.

„Amândoi sunt hotărâți să reușească, indiferent de distanță și de angajamentele lor respective. Și având în vedere că relația lor a început inițial ca prieteni, cei care îi cunosc bine cred că ar putea fi ultima pentru amândoi”, a spus aceeași persoană.

„Au luat o pauză de la programul lor încărcat pentru a petrece timp împreună și a se cunoaște mai bine. Lucrurile merg bine, iar Kim s-a bucurat foarte mult de timpul petrecut cu Lewis , chiar dacă încă o iau încet”, a completat o altă sursă.

Povestea de dragoste dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian pare că se conturează din ce în ce mai mult. Pilotul nu i-a cunoscut pe cei patru copii ai brunetei, dar afacerista este gata să facă acest pas important în relație.

Vedeta vrea să treacă la etapa următoare a legăturii amoroase pentru că sportivul o curtează constant. Mai mult, acesta este văzut cu ochi buni de către actriță, pilotul asigurându-se că este tratată extraordinar.

Toată lumea care trăiește în preajma lui Kim Kardashian consideră că merită să fie iubită. E gata să iubească la rândul său, motiv pentru care a început să lase garda jos. E mai relaxată în multe privințe de când formează un cuplu cu britanicul mai mic decât ea.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
