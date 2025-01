Lewis Hamilton, o nouă cucerire de prestigiu! „Palmaresul” campionului din Formula 1

Legenda F1, Lewis Hamilton, 40 de ani, tocmai și-a adăugat în palmaresul amoros o actriță de la Hollywood. Este vorba despre Sofia Vergara, în vârstă de 52 de ani, una dintre cele mai râvnite femei din lume.

A cinat la New York cu Sofia Vergara

Cuplul părea îndrăgostit. Au stat unul lângă celălalt, la o masă lângă o fereastră, iar martorii au dezvăluit că Sofia a fost fermecată de pilotul de curse. Potrivit acestora, Sofia era atât de fascinată de conversația cu Lewis încât „abia s-a atins de mâncare”.

ADVERTISEMENT

Atracția lui Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial de F1, pentru femei frumoase și celebre este binecunoscută. Prin viața lui au trecut numeroase artiste ori fotomodele. O listă cu cele mai cunoscute cuceriri ale sale e plină de nume strălucitoare.

Shakira

În 2023, Hamilton a început o poveste de dragoste cu celebra cântăreață columbiană Shakira, după ce aceasta s-a despărțit de fostul fotbalist al Barcelonei, Gerard Pique.

ADVERTISEMENT

Lewis a fost descoperit la o plimbare cu barca, lângă Miami cu senzația pop. Aceasta a avut loc la câteva zile după ce ei au luat cina împreună. Shakira a fost văzută ultima data, încurajându-l pe Hamilton, la Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona, din vara lui 2024.

Nicole Sherzinger

Frumoasa Pussycat Dolls este adesea considerată iubirea vieții sale. După ce s-au cunoscut la MTV VMA, relația lor a durat șapte ani. Cu toate acestea, s-au despărțit, în cele din urmă, în 2016. S-a spus că Sherzinger, în vârstă de 46 de ani, a fost nemulțumită că el nu a cerut-o în căsătorie.

ADVERTISEMENT

Rita Ora

Dacă aventurile sale ar fi fost ca niște curse, acesta ar fi putut fi cel mai rapid tur al său. În 2016, Hamilton s-a întâlnit pentru scurt timp cu Rita Ora, 34 de ani, cântăreața You Only Love Me.

Rapoartele au sugerat că ea era îndrăgostită de el și chiar au intrat într-un studio pentru a înregistra muzică împreună în 2017. Ea l-a încurajat la Marele Premiu de la Abu Dhabi, în weekendul în care a împlinit 31 de ani.

ADVERTISEMENT

Rihanna

În 2015, Hamilton și cântăreața au fost de nedespărțit. Au vizitat împreună Barbados și New York City.„Suntem prieteni de ceva vreme. Ne întâlnim din când în când…”, a spus Lewis.

Au existat informații conform cărora, el a fost dispus să ducă relația lor la nivelul următor, dar Rihanna, 36 ani, nu a vrut să se angajeze în această poveste.

Barbara Palvin

Model Victoria’s Secret și ambasador Armani Beauty, a avut o relație și cu superstarul brazilian Neymar. În 2017, frumoasa unguroaică, în vârstă de 31 de ani, a fost văzută petrecând cu Lewis după Marele Premiu de la Monaco. Un an mai târziu, Lewis a distribuit pe Instagram un videoclip cu cei doi plimbându-se pe coridorul unui hotel din Budapesta.

Camila Kendra

Ea a confirmat zvonurile, că cei doi erau mai mult decât prieteni, împărtășind o fotografie făcută în casa lui, purtând cămașa lui într-o postare pe Instagram.

Frumoasa din Republica Dominicană a avut anterior o relație cu Tyler Cameron, un star de reality TV din emisiunea americană The Bachelor. Anul trecut, ea a fost văzută ținându-se de mână cu fotbalistul Ben Chilwell de la Chelsea.

Danielle Lloyd

Danielle și Lewis au rămas prieteni apropiați, chiar și după despărțirea lor. S-au cunoscut cu câțiva ani înainte ca ea să fie încoronată Miss Anglia, în 2002, după ce s-au întâlnit la 10 Rooms, un local frecventat de celebrități.

Idila lor de șase luni a eșuat din cauza distanței mari dintre ei. Danielle, 41 de ani, a fost văzută încurajându-l pe Silverstone în ultimii ani, dovedind că nu există resentimente.

Lotta Hintsa

Fostă Miss Finlanda, Lotta, 36 de ani, este fiica fostului medic McLaren, Aki Hintsa, care a decedat în 2016. O vreme, Hamilton și Lotta au fost inseparabili în culisele F1, dar nu și-au asumat relația. Ea chiar a insistat că ei erau doar prieteni.

Sofia Richie

Stilul este important pentru Lewis, care este un obișnuit al Săptămânii Modei de la Paris în fiecare an. Nu a fost o surpriză să se cupleze cu Sofia, fiica cântărețului Lionel Richie, în 2017. Ei au fost văzuți împreună în mod regulat, după ce ea s-a despărțit de prietenul său, Justin Bieber.