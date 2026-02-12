Sport

Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026, sortit eșecului?

Alexa Serdan
12.02.2026 | 14:15
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Pilotul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton, a fost pus la zid pentru legătura amoroasă pe care nu o mai ascunde. Sportivul în vârstă de 41 de ani se iubește cu Kim Kardashian, o celebră femeie de afaceri, de 45 de ani.

Ce spun oamenii despre relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian

Toată lumea a aflat ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Marea Britanie. Cuplul anului 2026 prinde contur după ce vedetele s-au afișat la unul dintre cele mai importante evenimente sportive din SUA.

Camerele i-au surprins pe îndrăgostiți la Super Bowl, unde au părut extrem de apropiați și relaxați. Pilotul de la Ferarri și frumoasa brunetă nu au confirmat relația amoroasă, însă dau de înțeles că sunt împreună.

După ultima apariție în spațiul public au venit și primele remarci negative. Sportivul a fost criticat dur pentru legătura cu frumoasa brunetă, după ce în trecut s-ar fi iubit cu una dintre surorile acesteia. Se întâmpla în urmă cu peste 10 ani.

„E literalmente fostul lui Kendall, iar celălalt tip cu care ieșea Kim era fostul lui Khloe… E dezgustătoare”, „N-a fost și cu sora ei acum vreo 10 ani?”, „Omul ia toată familia la rând”.

„Criza vârstei mijlocii. Și-a cumpărat un Ferrari și a luat o nebună de iubită” sau „Lewis simte cumva că nu-i mai acordă nimeni atenție? Unii oameni ar face orice ca să apară la știri”, sunt câteva comentarii lăsate de internauți, conform film-news.com.

A avut sau nu Lewis Hamilton o relație cu sora lui Kim Kardashian?

În 2015, Kendall Kardashian a fost fotografiată purtând lanțul de aur al lui Lewis Hamilton. Imaginile au fost realizate la Grand Prix-ul de Monaco, însă la momentul respectiv celebrul pilot de curse a negat zvonurile.

Mai târziu, tânăra a urcat în mașina de curse a acestuia. Campionul mondial a luat-o într-un tur pe circuit, vedeta ocupând scaunul pasagerului dintr-un Mercedes-Benz AMG GT, evaluat la suma de 136.000 de dolari.

„Eu și Kendall suntem prieteni de ceva vreme, așa că suntem doar prieteni. Se descurcă incredibil, este foarte concentrată, foarte echilibrată și pur și simplu – pentru o femeie atât de tânără, este foarte matură”, a declarat Lewis Hamilton, pentru E! News.

Această informație este relevantă în prezent pentru că sportivul a petrecut un weekend romantic cu Kim Kardashian. Bruneta este mai mare cu 4 ani decât pilotul de curse, dar se pare că acest lucru nu este un impediment.

După câteva zile într-o locație de vis din Cotswolds, Anglia, se pare că există o scântei între ei. Femeia de afaceri și britanicul explorează acum o conexiune romantică. Se cunosc din anul 2014, când formeau cupluri cu alte persoane.

