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Care este concertul unde au fost surprinși Lewis Hamilton și Kim Kardashian, în Paris. Cuplul a luat parte la spectacolul susținut de una dintre cele mai cunoscute interprete din Quebec, care a revenit pe scenă după o pauză de 6 ani.

Concertul la care au fost văzuți Lewis Hamilton și Kim Kardashian

După încheierea evenimentului din Italia, unde , Lewis Hamilton (41 ani) s-a bucurat de o mică escapadă romantică. Însoțit de actuala parteneră de viață pilotul care concurează pentru Ferrari a fost văzut în timp ce se plimba cu barca pe Lacul Como împreună cu superba Kim Kardashian (45 ani).

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Cei doi sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din Formula 1. În ultima perioadă sunt inseparabili, povestea lor de dragoste trecând de ceva vreme la nivelul următor. Copiii brunetei l-au cunoscut deja pe britanic, sportivul fiind foarte implicat în relația amoroasă. De curând, din spațiul public.

Din Italia au ajuns în Franța, unde au luat parte de un concert grandios. S-au numărat printre fanii artistei canadiene Celine Dion, care a revenit pe scenă după o pauză de 6 ani. Cântăreața a fost nevoită să renunțe la marea sa pasiune din cauza unei boli autoimune. Vedeta a anunțat în anul 2022 că suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune care provoacă rigiditate şi spasme musculare.

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O vreme îndelungată a dispărut din lumina reflectoarelor, dar s-a întors cu forțe proaspete. A început o serie de 16 concerte programate în această toamnă pe stadionul care a purtat până de curând numele La Défense Arena din Paris. Unul dintre acestea evenimente i-a adus aproape pe Lewis Hamilton și Kim Kardashian. Au fost prezenți la al doilea spectacol al lui Celine Dion, scrie .

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Prin urmare, au fost observați în timp ce se îndreptau spre arena care a fost rebranduită oficial pe 1 iulie 2026. Schimbarea a avut loc în urma unui contract de sponsorizare încheiat cu compania italiană de energie regenerabilă Eni Plenitude, motiv pentru care stadionul poartă numele Plenitude Arena în momentul de față.

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Cum s-au îmbrăcat Lewis Hamilton și Kim Kardashian la concert

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au bifat o nouă apariție de cuplu care a fost imediat pe placul fanilor. Cei doi au câștigat foarte multă popularitate de când sunt împreună și mulți sunt cu ochii pe ei. Ieșirile publice, dar și ținutele lor sunt analizate minuțios de fiecare dată. Spre exemplu, la concertul lui Celine Dion au strălucit din punct de vedere vestimentar.

Cunoscuta femeie de afaceri a ieșit în evidență cu o rochie aurie reflectorizantă și cu un decolteu adânc. Ținuta i s-a mulat perfect pe silueta impecabilă, stilul elegant și rafinat prinzând-o foarte bine. Întregul outfit a fost accesorizat cu o pereche de ochelari de soare negri și o geantă mică neagră cu mâner. Poșeta este un model faimos de la brandul de lux Balenciaga.

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În schimb, sportivul a dorit să păstreze totul într-o notă închisă. A optat pentru o ținută complet neagră, completată cu lanțuri stratificate. De asemenea, Lewis Hamilton nu a uitat de ochelarii de soare cu ramă dreptunghiulată și șapca Kangol bleumarin. Kim Kardashian l-a ținut tot timpul de mână pe britanic, atracția dintre ei fiind inconfundabilă.