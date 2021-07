Lewis Hamilton și Max Verstappen, accident brutal în primul tur al Marelui Premiu din Marea Britanie. Video

Nici nu s-a dat bine startul cursei, că Max Verstappen, plecat din pole-position, a fost agățat pe roata dreapta de Lewis Hamilton, în încercarea acestuia de a-și recupera .

În urma impactului puternic, olandezul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet. Din fericire, a reușit să iasă pe propriile picioare din mașină, semn că nu a suferit o accidentare gravă, dar medicii au decis să-l transfere de urgență la spital.

În schimb, pilotul britanic al celor de la Mercedes a fost găsit vinovat pentru acest incident și a primit o penalizare de 10 secunde. Cursa a fost reluată la 17:42, ora României, cu Leclerc de la Ferrari pe prima poziție, urmat de Hamilton și Lando Norris.

După un duel scurt în debutul Turului 1, septuplul campion mondial a încercat să atace decisiv roata stânga-faţă a monopostului Mercedes, dar a atins-o pe cea din dreapta-spate a monopostului Red Bull.

Leclerc’s camera gives a great view – shows Hamilton swerve slightly into verstappen – wanted to take the racing line and put verstappen instead of playing it safe and clipping the Apex. That’s not how to be a good racer 🤬

— 🧼🚿 (@DeadleyAlli)