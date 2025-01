Lewis Hamilton, surprins alături de o celebră actriță americană cu 12 ani mai mare! Cei doi ar avea o relație

Lewis Hamilton urmează să îmbrace hainele roșii ale celor de la Ferrari în 2025, an în care speră să emită pretenții din nou la titlul mondial. Până atunci, britanicul se bucură de timpul său liber rămas până la startul sezonului în compania unei frumoase actrițe americane.

Lewis Hamilton, surprins alături de o celebră actriță americană! Cei doi ar avea o relație ascunsă

Multiplul campion mondial de Formula 1, , a avut mai multe relații de-a lungul timpului, cu doamne și domnișoare aflate mereu în lumina reflectoarelor.

Acum, Hamilton se pare că și-a întemeiat o nouă relație amoroasă, alături de superba actriță Sofia Vergara. Cei doi au fost surprinși de fotografii de la TMZ purtând o conversație, după ce ar fi luat împreună o masă de prânz.

Publicația americană, specializată în tabloide, adaugă faptul că cele două superstaruri s-ar fi despărțit zâmbind unul către celălalt, fiecare apoi plecând în propriul automobil.

Trebuie amintit că între Lewis Hamilton și Sofia Vergara este o diferență destul de mare de vârstă: britanicul are 40 de ani, în timp ce actrița de origine columbiană are 52 de ani.

Vergara s-a despărțit în 2024 de Joe Manganiello, actor american cunoscut pentru rolurile din True Blood, Magic Mike, Sabotage sau What to Expect When You’re Expecting.

Ce vedete i-au fost iubite lui Lewis Hamilton. Pilotul de Formula 1 se pregătește de un nou capitol al carierei

Lewis Hamilton, , nu ar fi la prima relație cu o vedetă de talie internațională.

Este cunoscut faptul că septuplul campion al Formulei 1 a avut-o alături, timp de mai bine de șapte ani, pe cântăreața Nicole Scherzinger, fostă membră a formației The Pussycat Dolls.

Printre alte celebre iubite ale britanicului s-au numărat Rihanna, Rita Ora, Nicki Minaj, Winnie Harlow sau Barbara Palvin. Însă cea care a atras poate cel mai mult privirile fanilor a fost Shakira, fosta soție a lui Gerard Pique.

În 2024, înaintea Grand Prix-ului de la Miami, Shakira ar fi petrecut o zi întreagă la plajă alături de pilot. În cele din urmă, nu s-a concretizat nimic între cei doi și totul a rămas la stadiul de zvon.

Lewis Hamilton urmează să testeze în săptămânile următoare, pentru prima dată în cariera lui, un monopost Ferrari, pe circuitul de teste al italienilor de la Fiorano. Noul sezon de Formula 1 va debuta cu Marele Premiu al Australiei, în weekend-ul 14 – 16 martie.