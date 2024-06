Alex Velea, dezvăluiri despre bani, familie și cea mai grea perioadă din carieră: „Au trecut pe lângă mine milioane de euro”

Alex Velea, artist consacrat și familist convins, a făcut dezvăluiri despre viața de familie, copii și căsnicia cu Antonia. De ce nu o să-și mai mărească familia și cum l-a responsabilizat începutul relației cu frumoasa vedetă.

Alexa Velea s-a axat de mic pe carieră

Unul dintre cei mai de succes artiști de la noi, Alex Velea, a urmat de mic calea muzicii. A început să cânte de la patru ani, iar la 10 participa deja la concursuri. Acum are sute de concerte anual, însă emoțiile sunt la fel de intense înainte de fiecare spectacol.

Are, de fapt, ritmul și talentul în sânge, moștenite de la tatăl său, care, deși a studiat și a activat în domeniu, a fost nevoit să renunțe din lipsă de bani. „Tata a trăit cu un regret. L-am pierdut anul trecut. Tata a studiat muzică până pe la 25 de ani. A lucrat o perioadă și în Filarmonică, doar că nu erau bani.

Și a fost nevoit să se angajeze altundeva. Cânta de la patru ani, dar n-a făcut asta în viața lui și a trăit cu regretul ăsta până când s-a stins. Doar că a trăit prin mine. I-am împlinit visul”, a povestit Alex Velea

Astfel că, artistul s-a bucurat încă din copilărie de aprecierea și susținerea oamenilor din Craiova, unde a crescut. Real, nu a avut niciodată de gând să facă altceva, dar pentru liniștea părinților și-a creat un plan B. „Am diplomă de inginer.

N-o să profesez niciodată. Am terminat Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Dar planul ăsta B era doar ca să fie liniștiți ai mei. În capul meu era doar scena și să vin la București să mă lansez”, a adăugat Alex Velea.

Cel mai greu moment din carieră

Au fost și oameni care nu l-au susținut, iar asta l-a ofticat. La fel cum, în prezent, îl deranjează lipsa de respect a multor persoane. „Oamenii au impresia că te cunosc. Dar nu e chiar așa. Am oameni care mă abordează atât de frumos. Eu după concert, mai stau 2-3 ore să fac poze cu oamenii. Tot sunt nemulțumiți”, spune artistul.

Deși a învățat să treacă peste vorbele rele, Alex Velea nu vrea că familia lui să fie afectată de zvonuri: „Vreau să n-o afecteze pe mama, soacra mea, socrul meu. Antonia e mai sensibilă. Copiii încep să crească. Îi văd cum se activează când spune cineva ceva de mami”.

Pentru a se menține pe val, artistul a făcut tot ce i-a stat în putință și a cântat în locuri greu de imaginat. „Am cântat la o pomană. La Nea Luca, să-i fie țărâna ușoară. Era un domn care făcea niște sume și plăcerea lui era să cheme artiști”, a povestit artistul.

„Am avut o perioadă dificilă”

Dar asta nu înseamnă că i-a fost ușor, mai ales că atunci când și-a schimbat stilul muzical, a suferit. „Eu aș fi vrut să merg pe drumul meu. Doar că s-au întâmplat niște lucruri atât de mari în muzică, încât m-au făcut să abordez și eu un stil nou în 2009, când apăruse popcornul. În 2010 deja am făcut și eu o piesă așa.

Atunci dacă nu aveai televiziunea și radioul era nasol ca artist. La radio mergea muzica asta și eu voiam să cânt R&B. (…) Am avut o perioadă dificilă. Atunci nu aveam puterea să fac fix ce-mi doresc eu. Eram copil, erau bani. Eu am apărut în 2003 și am început să fac bani în 2009. Și erau niște bani mizeri”, este regretul lui Alex Velea.

Câți bani a făcut Alex Velea

Munca multă i-a adus succesul . Totuși, în prima parte a vieții, Alex Velea susține că nu a știut ce să facă cu ei. „Eu am făcut bani mulți din adolescență, raportat la cu ce am plecat de acasă. N-am știut să agonisesc în prima parte a vieții. Au trecut pe lângă mine foarte mulți ani, milioane de euro, între 20 și 30 de ani. La un moment dat am avut 200-300 de concerte.

(…) Am reluat activitatea cu muzica care m-a consacrat. (…) Legat de lucruri materiale, abia după ce am intrat într-o relație cu nevastă-mea și au apărut și copiii… nevoile te învață să agonisești. Eu n-am știut niciodată câți bani am în buzunar. Am băgat mâna și n-am stat niciodată să fac calcule. Mi-am luat doar o casă de la 20 la 30 de ani. Casa în care stă mama acum. Bine, acum mi-am mai luat”, a declarat Alex Velea.

Investește în imobiliare

Relația cu Antonia și apariția celor trei copii, pentru că pe Maya, l-au temperat. Iar acum se gândește mai mult la viitor și chiar investește în imobiliare. „Ridic niște case, am luat niște apartamente”, a afirmat artistul.

Însă, familist convins a fost întotdeauna, deși atenția femeilor nu i-a lipsit. „M-aș fi însurat de la 15 ani. La 17-18 ani trăiam deja cu cineva în casă, eram ca și însurat. A trebuit să însor de 3-4 ori până am dat de nevastă-mea bună, de Antonia”, a subliniat cântărețul.

Alex Velea, un om cât se poate de normal în timpul liber

În ciuda succesului răsunător, Alex Velea este, în timpul liber, un om normal. Merge la magazin și stă cu copiii, pe cât de mult posibil. Iar când vrea să-și aducă aminte de copilărie, mănâncă eugenii și biscuiți cu lapte.

„Vectorul meu care mă duce tot înainte, cred că e familia. Copiii, care au o energie extraordinară și trebuie să mă țin după ei. Sunt cum trebuie să fie băieții. Sunt năzdrăvani și îmi bucură sufletul. De când au apărut în viața mea mi s-au schimbat toate prioritățile. Știu că trebuie să muncesc mai mult pentru ei.

Acum deja nu mai sunt eu prioritatea mea. Eu am trecut în plan secund. E nevastă-mea și copiii, cei trei copii. Să le oferim o educație bună. Exact ce vrea fiecare părinte, să ofere mai mult decât a avut el. Nu vreau să le ofer totul de-a gata, asta vorbim și nevastă-mea. Eu țin să cred că îi răsfăț un pic mai mult. Deși și ea e cea mai bună mamă de pământ. Dar ea este cerebrală decât mine.

Îmi spune, ‘Îi răsfeți prea mult. Trebuie să învețe să-și câștige singuri anumite favoruri și anumite privilegii’. Că eu le-aș da câteodată tot. Am avut impresia, cel puțin după 20 de ani, că Dumnezeu mi-a dat tot. Mi-am dorit foarte mult cariera asta. Nu am vrut să rămân talent irosit”, a povestit Alex Velea.

Însă, chiar dacă atât el și Antonia își mai doresc copii, acest lucru nu este posibil. „Copii nu mai fac. Exista riscul să iasă copilul cu vreo boală. Nevastă-mea are RH-ul negativ, trei cezariene, uter tăiat. Prea multe cezariene și afecta sănătatea ei.

N-aveam cum să risc treaba asta. Deocamdată avem grijă de ăștia trei copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii. Petrec cât de mult timp pot. Aș sta și mai mult, doar că trebuie să mă duc să produc bani pentru ei”, a subliniat artistul.