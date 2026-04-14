Li s-a urcat la cap?! Jucătorii Universității Craiova, aburiți de statutul de mari favoriți: „Labili psihic, aroganţi, au intrat pe vârfuri”

Universitatea Craiova ar putea pierde titlul de campioană, deși a fost mereu marea favorită. Oltenii au fost spulberați în derby-ul cu U Cluj, care e acum noul lider al SuperLigii.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Universitatea Craiova

Nimeni și nimic nu părea să stea în calea Universității Craiova în acest sezon. Echipa lui Filipe Coelho era marea favorită la titlu, statut pe care l-a pierdut după derby-ul de clasament cu U Cluj. „Șepcile roșii” au închis a 4-a etapă a play-off-ului cu o victorie entuziasmantă, scor 4-0. Oltenii încă mai pot lua titlul,

„Acest eșec schimbă foarte mult și în mod dramatic șansele la titlu pentru Craiova. Sunt doi factori atinși aseară de U Cluj, care sunt mai importanți decât cifrele foarte corecte, reci, pe care le știm cu toții. E adevărat, ambele echipe au opțiunea de a nu depinde una de cealaltă pentru cucerirea titlului. Dar, faptul că a pierdut la scor, la maniera asta total dezechilibrat în fața lui U Cluj, face din Craiova acum, dintr-o mare favorită… Ea e favorită din luna iulie, de când am început emisiunile astă-vară și a început să bată pe Istanbul BB, să bată Mirel 7 din 7, Craiova, n-a fost emisiune să nu fie Craiova principala favorită.

Îl țin minte pe Horia, într-un dialog cu Mihai Rotaru, care spunea ‘Am fi cei mai fraieri dacă am pierde titlul ăsta’. E, uite că s-a ajuns fix la acest culoar. Ceea ce nu poate să nu lase urmări asupra moralului. Sigur, cifrele așa arată, Craiova încă e la mâna ei, dar mâna ei e foarte strâmtă acum. Pe de altă parte, U Cluj, cu victoria de aseară, nu doar că a trecut pe locul 1 la 3 puncte distanță, ci și-a omorât un complex. U Cluj avea complexul Craiovei. Pe 1 decembrie a fost U Cluj – U Craiova 0-0, cu Bergodi declarând Am câștigat un punct nemeritat, Craiova nu ne-a lăsat să trecem centrul terenului, e de departe cea mai bună echipă din campionat.

Ori toate aceste laude aduse Craiovei, și de Dinamo, și de Kopic, și de FCSB, și de Rapid, cum că e cea mai bună. Pancu a zis de curând, acum o săptămână. A sădit în mintea acestor oameni din Craiova, nu știu dacă doar jucătorii, corpul tehnic, iau Craiova ca entitate, ideea că nu se poate decât un singur scenariu. Acela că pe 15 mai, la Craiova, se aprind fumigenele, statuia lui Mihai Viteazu primește steagul, lumea ieșită prin balcoane. Eu am vorbit cu oameni, unul mi-a scris azi-noapte, pe la 1 noaptea, ‘E clar că vom fi campioni! Ăsta e semn că nu ne mai stă nimeni în față’. E clar că oamenii au de luni de zile ideea asta”, a declarat Marius Mitran, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii au luat 4 și de la Farul în acest sezon

Nu este pentru prima dată în acest sezon când Universitatea Craiova pierde de maniera cu care a pierdut aseară pe Cluj Arena. În etapa a 24-a a sezonului regulat, oltenii au fost spulberați la Ovidiu, scor 1-4. „Hiperîncrederea asta, care a fost cultivată și de Bergodi aseară și de toți ceilalți care au jucat. Pentru că și-au dat seama că U Craiova e labilă din punctul ăsta de vedere. Ea crede în continuare, vede niște scenarii.

Bazându-se pe valoarea lotului, nu e o fantasmagorie. Craiova chiar a jucat cel mai frumos fotbal, până aseară, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pierde, ia 4 la Farul, tot pe o problemă mentală. Pierde pe o super încredere. Nu vreau să folosesc cuvântul aroganță, dar intră pe vârfuri. Pasele alea lungi, date între fundașii centrali, bine, și vântul, dar cu siguranța aia că nimic nu se poate întâmpla”, a adăugat reputatul jurnalist.

E U Cluj o echipă norocoasă?

Următorul meci al Universității Craiova este programat în etapa a 5-a a play-off-ului, cu Rapid, duminică, 19 aprilie, ora 21:00 „Să nu spunem acum că U Craiova era câștigătoare încă dinainte de meci. Craiova a venit grăbită la meci. U cluj e o echipă bună, dar în ultimele meciuri a avut puțină șansă. Autogol, întoarce rezulatul la Rapid. Nu zic că nu câștiga U Cluj și 11 contra 11. Vorbind strict de fotbal, Stanojev dă gol acolo, 1-0, după care, Cicâldău, acolo? Trebuia să mă feresc din fața TV. Încă o dată se demonstrează că jucătorul român când joacă sub presiune nu dă același randament. La nivelul ăsta trebuie să lovești mingea perfect și dacă e de ping-pong. Nu mai zic de atacul lui Monday. Nu se poate așa ceva! Nu poți să faci așa ceva. El să fie fericit că nu i-a rupt piciorul băiatului acela”, adăugat și Sabin Ilie.