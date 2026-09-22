Sport

Li s-au promis două milioane de euro pentru o arenă de lux, dar stadionul a fost abandonat! Ce decizie a luat acum clubul

Încă o echipă va juca pe stadionul din Sibiu după dispariția lui Hermannstadt. FANATIK vă prezintă în exclusivitate toate detaliile pe care le-a obținut.
Emanuel Roşu
22.09.2026 | 17:30
Li sau promis doua milioane de euro pentru o arena de lux dar stadionul a fost abandonat Ce decizie a luat acum clubul
SPECIAL FANATIK
Stadionul din Șelimbăr, ruinat după 5 ani de lucrări. foto: Ora de Sibiu
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Rămasă fără stadion propriu, CSC Șelimbăr se mută la Sibiu, unde mai evoluează și Inter, echipă din liga a treia. Din informațiile obținute de FANATIK, Șelimbărul a obținut acordul autorităților locale pentru a folosi arena la partidele considerate pe teren propriu. Comuna alipită Sibiului a trebuit să se mute în mai multe localități. Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la Cisnădie, unde gazonul a fost de multe ori impracticabil. Acest fapt i-a încurcat atât pe adversari, care s-au plâns permanent, cât și pe jucătorii lui Eugen Beza.

Lucrările la stadionul din Șelimbăr au fost abandonate după 5 ani de amânări repetate

În 2021, Compania Națională de Investiții a alocat 1,8 milioane de euro pentru o bază sportivă cu teren sintetic și nocturnă la Șelimbăr. Investiția a fost suplimentată de primăria comunei pentru a se obține o capacitate de 1.600 de locuri (față de 500, cât era inițial) în tribune, prag minim în vederea omologării în B.

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Începute în 2021, lucrările ar fi trebuit să țină doar 8 luni. Cum plățile au întârziat, constructorul a pus totul pe pauză și proiectul s-a blocat la jumătate, scrie oradesibiu.ro.

Gazon impracticabil la Cisnădie: Șelimbărul pleacă la Sibiu

După ce s-au plimbat pe la Avrig, Râmnicu Vâlcea și Cisnădie, Șelimbăr ar putea să evolueze din 2027 pe propriul său stadion. Șantierul a fost reluat și există speranța că până la finalul lui 2026 execuția va fi finalizată. Până atunci, Municipalul din Sibiu le va fi casă.

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„Sperăm că anul acesta se termină baza sportivă, Primăria Șelimbăr a tot insistat la CNI, au semnat cu firma Concelex, și lucrările trebuie să se reia zilele viitoare. S-a comandat și gazonul, vin utilajele, au în grafic să termine stadionul până la finalul anului. Așteptăm minunea, s-au demarat lucrările de cinci ani și de atunci trenează, acum avem promisiunea de la CNI că se termină stadionul. Dacă am avea finalizată baza noastră, s-ar schimba mult datele problemei, așa am jucat doar în deplasare”, a spus Claudiu Arion, director la Șelimbăr, la finalul lunii august pentru sursa citată.

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În afara montării gazonului artificial, muncitorii vor avea de terminat clădirile administrative, vestiarele și scaunele din tribune.

  • 16 este locul ocupat de CSC Șelimbăr după 8 etape
  • 6 puncte a obținut Șelimbărul până acum, în acest sezon
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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