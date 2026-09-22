Li s-au promis două milioane de euro pentru o arenă de lux, dar stadionul a fost abandonat! Ce decizie a luat acum clubul

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Rămasă fără stadion propriu, CSC Șelimbăr se mută la Sibiu, , echipă din liga a treia. Din informațiile obținute de FANATIK, Șelimbărul a obținut acordul autorităților locale pentru a folosi la partidele considerate pe teren propriu. Comuna alipită Sibiului a trebuit să se mute în mai multe localități. Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la Cisnădie, unde gazonul a fost de multe ori impracticabil. Acest fapt i-a încurcat atât pe adversari, care s-au plâns permanent, cât și pe jucătorii lui Eugen Beza.

Lucrările la stadionul din Șelimbăr au fost abandonate după 5 ani de amânări repetate

În 2021, Compania Națională de Investiții a alocat 1,8 milioane de euro pentru o bază sportivă cu teren sintetic și nocturnă la Șelimbăr. Investiția a fost suplimentată de primăria comunei pentru a se obține o capacitate de 1.600 de locuri (față de 500, cât era inițial) în tribune, prag minim în vederea omologării în B.

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Începute în 2021, lucrările ar fi trebuit să țină doar 8 luni. Cum plățile au întârziat, constructorul a pus totul pe pauză și proiectul s-a blocat la jumătate, scrie .

Gazon impracticabil la Cisnădie: Șelimbărul pleacă la Sibiu

După ce s-au plimbat pe la Avrig, Râmnicu Vâlcea și Cisnădie, Șelimbăr ar putea să evolueze din 2027 pe propriul său stadion. Șantierul a fost reluat și există speranța că până la finalul lui 2026 execuția va fi finalizată. Până atunci, Municipalul din Sibiu le va fi casă.

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„Sperăm că anul acesta se termină baza sportivă, Primăria Șelimbăr a tot insistat la CNI, au semnat cu firma Concelex, și lucrările trebuie să se reia zilele viitoare. S-a comandat și gazonul, vin utilajele, au în grafic să termine stadionul până la finalul anului. Așteptăm minunea, s-au demarat lucrările de cinci ani și de atunci trenează, acum avem promisiunea de la CNI că se termină stadionul. Dacă am avea finalizată baza noastră, s-ar schimba mult datele problemei, așa am jucat doar în deplasare”, a spus Claudiu Arion, director la Șelimbăr, la finalul lunii august pentru sursa citată.

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În afara montării gazonului artificial, muncitorii vor avea de terminat clădirile administrative, vestiarele și scaunele din tribune.