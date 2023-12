Li se va impune românilor o limită de 6.500 de km pe an cu mașina personală? Răspunsul ministrului mediului

În urmă cu câteva zile, în spațiul public a apărut zvonul conform căruia, peste mai puțin de trei decenii, românilor li se va impune o limită de 6.500 de km pe an cu mașina personală. Răspunsul ministrului mediului dat la postul public de televiziune, miercuri seara, vine să facă lumină în acest caz.

Ministrul mediului tranșează controversa privind limita de 6.500 de km pe an cu mașina personală: ”Nu își propune nimeni să interzică”

În debutul acestei luni, Guvernul României a adoptat o strategie care vizează . Actul normativ intitulat “România Neutră – 2050“, postat pe , stabilește măsuri radicale pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în jumătatea secolului.

În document apar precizări privind numărul de kilometri parcurși de români cu mașina personală. Acest aspect a stârnit numeroase controverse. Au apărut interpretări potrivit cărora distanța făcută cu mașina personală ar putea fi limitată la 6.500 de kilometri pe an.

Prezent într-o emisiune la , ministrul mediului, Mircea Fechet, a tranșat definitiv aceste îngrijorări. El a dat asigurări că românii nu vor fi limitaţi să parcurgă doar 6.500 km pe an cu maşina personală.

”Nu ştiu de unde a apărut informaţia aceasta, am citit şi eu câteva ştiri, chiar pe reţelele de socializare am văzut multă efervescenţă pe subiectul acesta. Îmi pare rău că nu am clarificat mai repede lucrul acesta pentru că sincer nu am crezut că astfel de ştiri ar putea să îngrijoreze populaţia din România.

Nicio secundă, nici UE, nici altcineva nu poate să interzică vreunui cetăţean să meargă mai mulţi km decât îşi doreşte cu maşina personală. Am depăşit de mult acele vremuri când dacă aveai număr par mergeai într-o duminică, dacă nu aveai, nu mergeai”, a declarat Mircea Fechet.

Ce reprezintă, de fapt, aceşti 6.500 km pe an care apar în Strategia pe termen lung a României

La un moment dat, în ”Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050”, apar specificați acești 6.500 de km.

a explicat că în medie românii nu conduc anual mai mult de 6.500 km pe an nici în prezent. ”6.500 este o cifră statistică şi medie legată de o previziune pe anul 2050. În medie vom merge cu maşina personală în 2050, plecând de la faptul că şi astăzi valoarea medie nu e diferită. Astăzi conducem mai puţin de 6.500 km în medie.

Nu îşi propune nimeni nici să scadă, nici să interzică sau să oprească în vreun fel libertatea românilor de a călători. Ar fi ridicol să te oprească Poliţia să se uite câţi km ai în bord şi să te penalizeze”, a mai punctat Fechet.