Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii se vor putea plimba printre animale sălbatice

Lia Olguța Vasilescu a dat lovitura cu Târgul de Crăciun de la Craiova, iar recent, mama miliardarului de la Tesla, Elon Musk, a scris că e impresionată de imaginile pe care le-a văzut pe internet.

Târgul de Crăciun din Craiova, promovat de mama lui Elon Musk. Reacția Olguței Vasilescu

Primărița Craiovei ne-a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, că este foarte bucuroasă de toate aprecierile pe care le primește, dezvăluind, totodată, și numărul de turiști care a ajuns în primele zile în orașul pe care îl păstorește. Olguța Vasilescu spune că abia mai face față valului de oameni care ajung în Craiova, jumătate dintre turiști fiind din străinătate.

„Primesc zilnic foarte multe link-uri de la cotidiene din absolut toată lumea, și din Ecuador, și din Japonia, de peste tot, care scriu despre frumusețea târgului de Crăciun de la Craiova.

Faptul că inclusiv mama lui Elon Musk apreciază acest târg și că a dat share unui filmuleț despre târgul de Crăciun de la Craiova ne-a bucurat foarte mult. Pentru noi nu este o surpriză să știm că este viral acest video, pentru că am avut foarte multe voturi de la cetățeni din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia.

Primarul Capitalei Băniei îi face o invitație inedită lui Maye Musk

Ne bucură foarte mult că o personalitate cum este mama lui Elon Musk ne apreciază, așa cum ne bucură faptul că oricine, orice turist care vine la Craiova și pleacă mulțumit de acolo apreciază frumusețea târgului de Crăciun.

Asta ne face ca să ne dorim ca anul viitor, când vom avea titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, pentru că noi am câștigat titlul pentru anul viitor practic, să fim și mai buni. De aceea, deja lucrăm la târgul de Crăciun de anul viitor.

Știm cum arată bradul, știm cum vor arăta căsuțele, știm tema acestui târg și sperăm să avem foarte mulți turiști și de ce nu chiar pe Maye Musk, care iată că l-a apreciat”, a mărturisit Olguța Vasilescu, pentru FANATIK.

Olguța Vasilescu anunță cifre uriașe: 400.000 de turiști pe săptămână la Târgul de Crăciun

„Sunt cam 400.000 de turiști pe săptămână care au venit de la deschidere până acum. Cei mai mulți cred că au fost duminică seara, înainte de ziua națională. Ne-am făcut un calcul și cred că au fost peste 150.000 la momentul saniei. Când a venit Moș Crăciun.

Sunt foarte mulți care vin cu autocarele ziua și pleacă înainte de aprinderea luminițelor tocmai pentru că este aglomerația foarte mare atunci. În perioada weekend-ului, într-adevăr, este foarte greu să te miști în zona Târgului de Crăciun. De aceea spun să se vină și ziua, că e păcat să vii și să nu poți să admiri”, a adăugat primărița Craiovei.

Flux impresionant de vizitatori străini din Bănie

nu atrage doar români, ci și un număr impresionant de vizitatori din afara țării. Ea spune că hotelurile din oraș găzduiesc un flux aproape egal de turiști români și străini, iar unele destinații din care au sosit vizitatorii sunt cu totul surprinzătoare.

„Am discutat cu cei din industria Horeca, numărul de turiști străini este cam la jumătate din ceea ce au în hoteluri. Adică jumătate români, jumătate străini.

Am avut surpriza să aflăm că avem turiști din Las Vegas, din Singapore, din Japonia. Până acum câțiva ani cred că acești oameni nici nu știau că România există pe hartă”, a mai dezvăluit edilul, pentru FANATIK.

Strategia care a transformat Craiova într-un magnet turistic de sărbători

Întrebată care este secretul din spatele performanței uriașe a Târgului de Crăciun din Craiova, mai ales în comparație cu alte orașe care nu au reușit să atingă un asemenea nivel de popularitate, aceasta a răspuns că succesul nu a venit peste noapte. Se pare că totul se datorează unei strategii clare, urmate fără ezitare, și unei munci constante de reinventare de la un an la altul.

„În primul rând, a contat faptul că am avut o strategie și că nu ne-am abătut de la ea nici măcar un singur pas. Noi ne-am dat seama că neavând mare, neavând munte, neavând nici măcar un deal, trebuie să creăm altceva ca să putem atrage turiștii. Așa că am creat evenimente. Unele evenimente nu au avut succes de la început, cum a fost și cu târgul de Crăciun.

Până acum 4 ani, noi investeam în târgul de Crăciun, dar nu era viral așa cum este anul acesta, de exemplu. Am crescut de la an la an, am schimbat povestea, iar cei care au venit într-un an, au venit și anul următor. Nu mai zic că n-au mai găsit același lucru, aceleași instalație, același brad, aceleași ornamente de sărbători. Eu cred că la ora actuală am dezvoltat aproape o industrie în ceea ce privește evenimentele”, a detaliat Olguța Vasilescu.

Craiova cucerește Europa prin strategie și vizibilitate internațională

Invitată să explice cum a ajuns Craiova să fie menționată în presa internațională și inclusă în topuri turistice alături de mari capitale europene, Lia Olguța Vasilescu a menționat că succesul orașului nu a venit din campanii costisitoare, ci dintr-o promovare inteligentă și un interes real al publicului. Edilul spune că totul a pornit de la un demers aparent modest, care însă a deschis Craiovei porțile către ziare și publicații din întreaga lume.

„Cu bani puțini, cu o promovare foarte mică, pentru că noi ne-am promovat doar pe site-ul European Best Destinations, pe care sunt mai multe orașe din România. Plus că, asta nu înseamnă că în momentul în care te promovezi îți asigură cineva selecția în vreun top sau îți garantează vreun loc în clasament. Cei care votează sunt turiștii din toată lumea.

Faptul că am avut această promovare pe acest site ne-a făcut să intrăm practic în toate ziarele importante din lume. Așa a aflat despre noi și Forbes International, de exemplu, care anul acesta ne-a considerat capitala europeană a culturii. Pentru noi a fost o veste extraordinară.

Succesul târgului de Crăciun din Craiova, construit pe artă și creativitate

Noi am încercat acum câțiva ani să câștigăm un titlu de capitală culturală europeană. Ne-am bătut cu orașele din România, iar la vremea respectivă a câștigat Timișoara. Ne-am ambiționat foarte tare, în sensul că Timișoara, în tot timpul anului cât a fost capitală europeană a culturii, nu a avut numărul de turiști cât am avut noi doar în perioada târgului de Crăciun.

Faptul că am reușit să atragem alături de noi absolut toți oamenii de cultură din Craiova – pictori, sculptori, artiști – ne-a făcut să avem de fiecare dată o parte estetică importantă în toate evenimentele pe care le-am organizat. Așa am reușit să avem în fiecare an un concept coerent, cu graffiti, sculpturi și căsuțe minunate”, a mai precizat aceasta, pentru FANATIK.

Sania lui Moș Crăciun costă peste 200.000 de euro

Olguța Vasilescu a adus în discuție și aspectele financiare ale organizării târgului, evidențiind cum o investiție modestă a fost transformată într-un succes, grație implicării sponsorizărilor și a colaborării cu mediul privat.

„În ceea ce privește investițiile, anul trecut am cheltuit două milioane de lei pentru târgul de Crăciun, din banii municipalității. Și am reușit să câștigăm trei milioane și jumătate doar în contul municipalității, adică bani din taxa hotelieră de la turiști, din locurile de parcare și din taxele pentru căsuțele de pe domeniul public. Practic, ne-am dublat profitul.

Este adevărat că avem și foarte mulți sponsori. Sania lui Moș Crăciun, de exemplu, care costă peste 200.000 de euro, este asigurată de unul dintre sponsorii târgului. Industria Horeca s-a implicat foarte mult în ultimii ani contribuid la ornarea fațadele, au organizat activități, au adus DJ-i. Toată lumea a contribuit cum a putut”, a completat Vasilescu.

Olguța Vasilescu și târgul de Crăciun de la Craiova, ținta criticilor

Primărița a subliniat că succesul târgului de Crăciun nu ține doar de buget, ci de planificare riguroasă și implicarea constantă a echipei, care pregătește totul cu mult timp înainte pentru a oferi vizitatorilor o experiență deosebită.

„Din banii primăriei, cred că noi cheltuim mai puțin decât orice alt oraș din România, iar efectul este mult mai mare datorită echipei pe care o avem, o echipă care lucrează un an de zile pornind de la un concept stabilit din timp.

Țineți minte că toată lumea râdea de noi când, în august, am dat drumul înscrierilor pentru comercianți și când, la începutul lui octombrie, am început să ornăm orașul. Dar dacă nu facem lucrurile acestea din timp, rezultatul ar fi acela pe care îl vedeți în alte orașe: instalații aruncate prin copaci, cum or fi, de ce culori or fi. Luminează și atât”, mai spune ea.

Element surpriză în Capitala din Bănie

În exclusivitate pentru FANATIK, , un aspect până acum nespus publicului.

„Noi avem un concept clar: fiecare piață are propria tematică, practic este un orășel într-un oraș, cu șase piețe și părculețe ornate diferit. Unele zone sunt pentru copii, altele pentru adulți sau pentru adolescenți care vor concerte. Astfel încât fiecare vizitator să se regăsească în târg.

Anul acesta, înainte de Crăciun, vom avea o surpriză extraordinară în Parcul Nicolae Romanescu: vizitatorii vor putea să se plimbe printre animale sălbatice, în cadrul unui concept la care lucrăm deja”, a afirmat edilul de la Craiova.

Care este tematica de Crăciun pentru 2026

Primărița Craiovei a oferit, în exclusivitate, detalii despre pregătirile pentru ediția următoare a Târgului de Crăciun. Ea a dezvăluit tema care va ghida întregul eveniment și a vorbit despre bradul special, conceput să fie unic și impresionant pentru vizitatori.

„Pentru anul viitor avem deja tema: Tărâmul Elfilor. Anul acesta este Spărgătorul de Nuci, anul trecut a fost Frumoasa și Bestia, acum doi ani a fost Crăiasa Zăpezii. În fiecare an alegem o altă poveste de iarnă. De data aceasta am ales ceva mai generic pentru a avea mai multă libertate de imaginație, să nu rămânem ancorați într-o singură poveste.

Deja am ales bradul, care trebuie realizat pe comandă, și multe dintre ornamente sunt făcute special, astfel încât să se potrivească perfect cu clădirile din Piața Mihai Viteazul. Bradul va fi unicat în lume; anul viitor veți vedea ceva ieșit din comun”, a încheiat, pentru FANATIK, Olguța Vasilescu.