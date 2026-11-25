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Târgul de Crăciun din Craiova este, așadar, cel mai frumos târg de Crăciun din Europa potrivit clasamentului realizat de platforma European Best Destinations. Aproape 1,9 milioane de voturi de la turiști din întreaga lume au fost luate în considerare pentru a stabili acest clasament special pentru olteni.

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos târg de Crăciun din Europa

„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european.

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Clasament final: 1. Craiova – 542.821 de voturi, 2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi, 3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi, 4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi, 5. Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe Facebook.

(13,9%), SUA (12,8%), România (8,6%), Germania (7,9%), Franța (7,1%), Spania (6,7%), Italia (5,9%), Portugalia (4,8%), Bulgaria (3,6%), Olanda (3,2%) și alte țări (25,5%). La competiție au participat 27 de destinații europene, însă doar 20 au intrat în clasamentul final.

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Craiova ocupă primul loc, fiind urmată de Riga (Letonia) și Sofia (Bulgaria)

(Letonia) și Sofia (Bulgaria). Târgul de Crăciun de la Craiova a mai câștigat acest titlu de două ori și s-a clasat de alte cinci ori pe podium. Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis până pe 3 ianuarie 2027 și găzduiește 100 de comercianți care oferă dulciuri tradiționale, produse artizanale și preparate stradale.

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Printre principalele atracții se numără „Ținutul lui Moș Crăciun”. Un montagne russe și o roată panoramică sunt, de asemenea, printre obiective. Bradul monumental decorat cu un trenuleț în miniatură care transportă cadouri printre ramurile sale nu trece neobservat.

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Un lucru cu adevărat interesant este faptul că niciun târg din Germania nu a intrat în top 10. Singurul mai bine clasat fiind târgul din Trier, de pe locul 14. Totodată, celebrul târg de Crăciun din Defileul Ravenna a ajuns pe locul 17.