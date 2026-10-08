Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea! Care e, de fapt, legătura financiară dintre Universitatea Craiova și Primărie. Episod decisiv cu Adrian Mititelu

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în SuperLiga după o pauză de 35 de ani. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit deschis despre finanțarea echipei fanion a orașului. Edilul a explicat clar ce sume se învârt în relația dintre municipalitate și clubul patronat de Mihai Rotaru și a rememorat episodul care a dus la crearea actualei echipe, lovind direct în Adrian Mititelu.

Mihai Rotaru bagă bani în Primărie, nu invers. Olguța Vasilescu a lămurit situația Universității Craiova

După ani întregi de muncă și de bani investiți, Mihai Rotaru a reușit în sfârșit să o facă pe Universitatea Craiova campioană în România. Mai mult decât atât, echipa sa a câștigat și Cupa României în același sezon, iar la startul actualei stagiuni a obținut și o nouă Supercupă. Acuzele că Primăria ar susține financiar echipa de fotbal au fost demontate categoric de Olguța Vasilescu.

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Edilul a ținut să sublinieze că formația din SuperLiga este finanțată exclusiv din fonduri private, iar clubul este cel care virează sume uriașe în conturile administrației locale. „Vreau să fac o precizare. Primăria Craiova n-a investit niciun leu până acum în fotbal. Toată lumea e convinsă, au zis tot timpul Craiolguța, tot felul de prostioare din astea. Dar noi n-am investit niciodată în fotbal”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul podcastului .

Primarul a explicat că echipa achită aproximativ 800.000 de euro pe an pentru utilizarea stadionului „Ion Oblemenco” și a altor baze. „La ora actuală, noi le luăm foarte mulți bani în fiecare an. Plata cantonamentului, a stadionului, echipa de fotbal dă bani la primărie, nu invers”, a subliniat Olguța Vasilescu. Totuși, ea a adăugat că și-ar dori să aibă posibilitatea să susțină măcar academia de fotbal și școala de copii, avertizând că fără sprijinul autorităților locale, sportul din România pur și simplu nu ar mai exista.

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Reacție furtunoasă despre profitul stadionului: „Îmi mai scrie câte un prostovan”

Întrebată de unii cetățeni, în baza legii 544, despre profitul generat de stadionul din Bănie, Olguța Vasilescu a avut o reacție extrem de tăioasă. Edilul respinge ideea că o bază sportivă trebuie privită doar ca o afacere. „Mai am câte un prostovan, că nu pot să-i zic altfel, care-mi trimite pe 544 care a fost profitul care s-a făcut la stadion. Ce profit, prietene? Păi, arată-mi o bază sportivă în România care face profit! Dacă nu le-ar întreține autoritățile locale, toate ar trebui închise”, a „tunat” primarul Craiovei.

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Cum a fost scos din joc Adrian Mititelu. Ultimatumul de două săptămâni care a schimbat istoria

Lia Olguța Vasilescu a vorbit deschis și despre nașterea actualei Universitatea Craiova, pe fondul problemelor de la FCU, echipa lui Adrian Mititelu. Aceasta a povestit că, în 2014, când orașul rămăsese fără echipă și stadionul era în paragină, i-a dat patronului FCU un ultimatum clar.

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„I-am dat un ultimatum lui Mititelu, 2 săptămâni să facă echipă: «Dacă nu o faci în 2 săptămâni, găsesc pe cineva să facă alta». N-a făcut-o, ne-am mobilizat repede, am făcut o alta”, a dezvăluit Olguța Vasilescu. Așa s-a ajuns la asocierea celor trei entități: clubul lui Pavel Badea (care deținea palmaresul și stema), Primăria (cu stadionul) și investitorul privat. Despre echipa reînscrisă ulterior de Mititelu, primarul a concluzionat tăios: „S-a întâmplat exact ce ne așteptam, după 6 etape moare din punct de vedere financiar. Și atunci a rămas această echipă care ușor-ușor a câștigat orașul. Oamenii s-au gândit că palmaresul, legendele sunt acolo”.

Acționarii Universității Craiova. Cât deține Mihai Rotaru în prezent

Mihai Rotaru a explicat în vara acestui an faptul că este de aproximativ 10 milioane de euro. În aceste condiții, 5% din acțiuni erau evaluate la 500.000 de euro. Astfel, un pachet de 10% ar valora suma de aproximativ un milion de euro. Oficialul clubului din Bănie deține în prezent doar 25% din acțiuni.

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De-a lungul timpului, în structura clubului au fost implicați oameni de afaceri precum Adrian Andrici, Iulian Bogdan Năstase, Adrian Racoviță, Florin Enceanu sau Eftimie Popescu. De asemenea, și societăți precum Delta Energy Solutions, Bookzone ori Microfruits au contribuit la clubul din Bănie. Ovidiu Costeșin, directorul general al Universității Craiova, apare, la rândul său, printre acționari. Cea mai nouă adiție este cea a actorului Mihai Bobonete, care

Mihai Rotaru a povestit în exclusivitate pentru Fanatik cum a luat naștere actuala echipă Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a rememorat, chiar după ce și-a văzut echipa campioană, cum a renăscut Universitatea Craiova în urmă cu mai bine de un deceniu. El a povestit cum a ajuns să discute cu primarul Lia Olguța Vasilescu și să pornească astfel proiectul actual. „M-am întâlnit cu Pavel Badea și cu profesorul Corneliu Andrei Store. Și profesorul a zis: ‘Craiova e la noi! Tot ce înseamnă stema veche, palmaresul, sunt ale noastre’. De acolo a devenit toată nebunia. Domnul profesor mi-a spus însă că nu putem fi U Craiova dacă nu jucăm pe Ion Oblemenco. Găsiți o soluție să vorbiți cu primărița. Și atunci am căutat să văd dacă putem vorbi pentru a juca pe Ion Oblemenco dar sub ce înseamnă CS U Craiova.

Am ajuns la Olguța. În primă fază a zis că nu o interesează. Am zis ok. După care mă sună. O dată m-am văzut cu ea. După trei luni m-a sunat, mi-a zis că e în București și că trebuie să vorbim. ‘Vino să vorbim!’ Eram la birou. A zis ‘Gata! Trebuie să luați echipa, să faceți echipa. Celălalt mă minte, nu e adevărat. Am vorbit și eu cu Badea și cu Stroe și că echipa este, de fapt, la ei’. Eu mă gândeam să sprijin CS U Craiova, nu să vin eu, să cumpăr echipa. Și de aici a început tot tăvălugul!”, explica , pe 26 mai 2026.

Mihai Rotaru investește de 13 ani la alb-albaștri, însă și-a văzut echipa campioană a României abia la finalul stagiunii 2025/2026. Până atunci, acționarul majoritar al oltenilor simțise doar gustul Cupei și Supercupei României.