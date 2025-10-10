News

Lia Olguța Vasilescu, soluții sustenabile pentru transport: ”În România nu s-a omologat”

Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, vine cu o recomandare puternică în domeniul transportului. Ce idei are, de fapt, edilul din ”Bănie”.
Alexa Serdan
10.10.2025 | 20:49
Lia Olguta Vasilescu solutii sustenabile pentru transport In Romania nu sa omologat
Lia Olguța Vasilescu, mândră de reușitele companiei Softronic. Sursa foto: Facebook.com

În perioada 7-12 octombrie, la Romexpo, se desfășoară unul dintre cele mai importante evenimente din România. Lia Olguța Vasilescu, prin intermediul primăriei Craiova, propune soluții sustenabile pentru transport.

ADVERTISEMENT

Lia Olguța Vasilescu vine cu soluții sustenabile pentru transport

Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a făcut un anunț pentru cei care o urmăresc în spațiul virtual. Pe social media politicianul vine cu o recomandare puternică în domeniul transportului în comun.

Mai exact, edilul din ”Bănie” îi îndeamnă pe oameni să viziteze Pavilionul B2 din Romexpo. Cei interesați nu trebuie să treacă cu vederea zona exterioară adiacentă al celui mai așteptat eveniment al industriei auto din România.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, politicianul din Oltenia a transmis că municipiul a fost reprezentat la salonul auto de către compania Softronic. Acesta este, de fapt, singurul producător din sud-estul Europei de trenuri electrice de tip multiunit.

De asemenea, fabrica produce locomotive electrice echipate cu motoare asincrone. Compania cu o vechime de 26 de ani dispune de o tehnologie revoluționară, Lia Olguța Vasilescu precizând că aceasta nu este omologată, din păcate, în România.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului...
Digi24.ro
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin

Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

„Primăria Craiova și Compania Softronic au reprezentat orașul la Smart Urban Mobility, organizat în cadrul SAB&A, la București.

ADVERTISEMENT
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți...
Digisport.ro
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”

Softronic se află printre campionii soluțiilor sustenabile de transport, prezentând, printre altele, locomotiva cu frânare recuperativă, care transformă energia de mișcare a trenului înapoi în energie electrică.

Această energie e reutilizată imediat, fie pentru a alimenta alte locomotive de pe aceeași linie, fie pentru a o trimite în rețea. Deși tehnologia e revoluționară și prietenoasă cu mediul, în România nu s-a omologat. 

ADVERTISEMENT

CFR Electrificare este încă în secolul trecut. Poate se trezește cineva isteț să înțeleagă potențialul investițiilor care se fac în România și care se exportă în țări super dezvoltate!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina de Facebook.

Mai mult decât atât, edilul mai subliniază faptul că toată lumea poate vizita standul Craiovei din cadrul salonului auto. Cei care ajung în dreptul acestuia au posibilitatea să vadă un oraș și o companie care țin pasul cu noile tehnologii.

În aceeași notă, primarul orașului Craiova face numeroase investiții în municipiu. Prin urmare, este unul dintre politicienii care demonstrează că inovația românească are viitor prin intermediul companiei Softronic.

Lovitură de teatru în dosarul arestării lui Horațiu Potra în Dubai. Decizia de...
Fanatik
Lovitură de teatru în dosarul arestării lui Horațiu Potra în Dubai. Decizia de ultimă oră a judecătorilor de la Curtea de Apel – Update
Unde vor fi mutați deținuții minori din Craiova, după ce se va desființa...
Fanatik
Unde vor fi mutați deținuții minori din Craiova, după ce se va desființa centrul de detenție. Ce riscă statul român la CEDO
Războiul hibrid împotriva României, în desfăşurare încă din 2021. „Premierul nostru Călin Georgescu”...
Fanatik
Războiul hibrid împotriva României, în desfăşurare încă din 2021. „Premierul nostru Călin Georgescu” era printre temele populare din online
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii:...
iamsport.ro
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii: 'El a fost cel mai complet jucător care a existat vreodată în România'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!