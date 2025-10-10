Lia Olguța Vasilescu, soluții sustenabile pentru transport: ”În România nu s-a omologat”

În perioada 7-12 octombrie, la Romexpo, se desfășoară unul dintre cele mai importante evenimente din România. Lia Olguța Vasilescu, prin intermediul primăriei Craiova, propune soluții sustenabile pentru transport.

ADVERTISEMENT

Lia Olguța Vasilescu vine cu soluții sustenabile pentru transport

, Lia Olguța Vasilescu, a făcut un anunț pentru cei care o urmăresc în spațiul virtual. Pe social media politicianul vine cu o recomandare puternică în domeniul transportului în comun.

Mai exact, edilul din ”Bănie” îi îndeamnă pe oameni să viziteze Pavilionul B2 din Romexpo. Cei interesați nu trebuie să treacă cu vederea zona exterioară adiacentă al celui mai așteptat eveniment al industriei auto din România.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, politicianul din Oltenia a transmis că municipiul a fost reprezentat la salonul auto de către compania Softronic. Acesta este, de fapt, singurul producător din sud-estul Europei de trenuri electrice de tip multiunit.

De asemenea, fabrica produce locomotive electrice echipate cu motoare asincrone. Compania cu o vechime de 26 de ani dispune de o tehnologie revoluționară, Lia Olguța Vasilescu precizând că aceasta nu este omologată, din păcate, în România.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

„Primăria Craiova și Compania Softronic au reprezentat orașul la Smart Urban Mobility, organizat în cadrul SAB&A, la București.

ADVERTISEMENT

Softronic se află printre campionii soluțiilor sustenabile de transport, prezentând, printre altele, locomotiva cu frânare recuperativă, care transformă energia de mișcare a trenului înapoi în energie electrică.

Această energie e reutilizată imediat, fie pentru a alimenta alte locomotive de pe aceeași linie, fie pentru a o trimite în rețea. Deși tehnologia e revoluționară și prietenoasă cu mediul, în România nu s-a omologat.

ADVERTISEMENT

CFR Electrificare este încă în secolul trecut. Poate se trezește cineva isteț să înțeleagă potențialul investițiilor care se fac în România și care se exportă în țări super dezvoltate!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina de .

Mai mult decât atât, edilul mai subliniază faptul că toată lumea poate vizita standul Craiovei din cadrul salonului auto. Cei care ajung în dreptul acestuia au posibilitatea să vadă un oraș și o companie care țin pasul cu noile tehnologii.

În aceeași notă, primarul orașului Craiova face numeroase în municipiu. Prin urmare, este unul dintre politicienii care demonstrează că inovația românească are viitor prin intermediul companiei Softronic.