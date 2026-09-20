Sport

Fostul antrenor de la Chelsea, atacat de fani pe gazon! Gestul care a declanșat nebunia. Video

Fostul tehnician al lui Chelsea a avut parte de un moment extrem de tensionat! Acesta a intrat într-un conflict cu fanii fostei sale echipe după meciul direct din campionat. Vezi imaginile.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 07:05
Fostul antrenor de la Chelsea atacat de fani pe gazon Gestul care a declansat nebunia Video
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Liam Rosenior, conflict pe teren cu fanii lui Strasbourg la ultimul meci de Ligue 1 // FOTO: colaj FANATIK
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Paris FC a câștigat sâmbătă duelul de pe teren propriu cu Strasbourg, scor 2-1, un meci al rundei cu numărul #5 din Ligue 1. La finalul partidei, Liam Rosenior, ex-antrenor la Chelsea și Strasbourg și actualmente tehnicianul echipei pariziene, și-a manifestat bucuria în fața suporterilor fostei sale echipe, iar spiritele s-au încins chiar pe teren. Acesta a intrat într-un conflict puternic cu fanii oaspeților și a fost nevoie ca propriii săi jucători să intervină și să-l calmeze pe englez.

Fostul antrenor al lui Chelsea, în conflict cu fanii echipei pe care a antrenat-o direct pe stadion!

Paris FC a bifat un nou succes în campionatul Franței, 2-1 pe teren propriu cu Strasbourg, continuând astfel șirul impresionat de meciuri fără înfrângere din acest debut de stagiune. Golurile gazdelor au fost semnate de Ilan Kebbal (18′), respectiv Pablo Pagis (57′), în timp ce reușita lui Strasbourg a fost reprezentată de autogolul lui Mamadou Mbow din finalul partidei (88′).

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La finalul întâlnirii de pe Stade Jean Bouin, Liam Rosenior nu și-a putut stăpâni emoțiile și a declanșat bucuria chiar în fața suporterilor oaspeți, asta după ce în timpul partidei, aceștia au scandat împotriva sa, deși el a pregătit-o pe Strasbourg din 2024 și până la începutul acestui an. În momentul în care englezul s-a apropiat de peluză, fotbaliștii oaspeților s-au oprit din a saluta galeria și au mers să-i ceară socoteală. Spiritele s-au încins rapid, moment în care au intervenit și jucătorii de la Paris FC, care l-au scos pe Rosenior din ambuscadă. Ulterior, acesta a continuat să sărbătorească victoria cu fast, sfidându-i și mai tare pe fanii lui Strasbourg.

Liam Rosenior, început excelent de sezon pe banca lui Paris FC

Demis de Chelsea în aprilie 2026 după doar patru luni pe Stamford Bridge, Liam Rosenior a semnat în această vară cu Paris FC, iar cu el la timonă, gruparea din capitala Franței este neînvinsă în actuala stagiune de Ligue 1. Ba mai mult, „albaștrii” se află în momentul de față pe locul 3 în clasament, cu 11 puncte, având trei victorii și două rezultate de egalitate înregistrate în primele cinci meciuri.

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Lideri în Franța sunt cei de la AS Monaco, care au atins borna cu numărul 13 după cele cinci jocuri disputate, iar pe locul al doilea se află Olympique Lyon, trupa lui Paulo Fonseca având același număr de puncte ca și Paris FC, dar un golaveraj superior. Campioana PSG este abia pe 9, cu numai cinci puncte, dar echipa lui Luis Enrique are și un meci mai puțin disputat.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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