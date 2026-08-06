Liber de contract după plecarea de la FCSB, Vlad Chiricheș și-a tunat bolidul de lux. Ce îmbunătățiri i-a adus mașinii sale

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E liber de contract, dar acest lucru nu-l împiedică să se concentreze pe părțile bune din viața sa. Vlad Chiricheș a luat decizia de a-și tuna bolidul de lux, schimbările urmând să-l facă remarcat pe străzile din București.

Vlad Chiricheș, investiție de mii de euro într-o mașină specială

Vlad Chiricheș (36 ani) s-a despărțit de FCSB în această vară, dar nu a anunțat ce va face în continuare. Nimeni nu știe dacă va semna cu altă echipă sau pune ghetele în cuie. Recent, a apărut informația că s-a înscris la cursurile școlii de antrenori de la Coverciano. În toamnă ar urma să dea examenul pentru dobândirea Licenței B.

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Acest pas l-ar ajuta să pregătească echipe de juniori și de amatori. Până atunci, însă, legat de fundașul care a fost scos pe ușa din dos în fotbal. Dezvăluirea a venit la scurtă vreme după ce sportivul originar din orașul Bacău a dezvăluit .

În prezent, jucătorul se concentrează pe lucrurile care îi aduc plăcere. A fost surprins la volanul unui bolid de lux, un Ferrari 812, pe care l-a îmbunătățit semnificativ. Conform , vehiculul ar valora 500.000 de euro. Pasionat de mașinile de colecție și de cele cu mulți cai putere sub capotă demonstrează că nu se uită la bani când vine vorba de acest hobby.

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Astfel, fostul internațional român și-a transformat radical mașina care dispune de 800 de cai putere. Una dintre schimbări a avut loc la capitolul culoare, în partea din spate bolidul fiind în prezent negru. În față a rămas culoarea care a consacrat de-a lungul istoriei acest vehicul. Vlad Chiricheș a păstrat nuanța de roșu.

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Schimbările produse la mașina lui Vlad Chiricheș

O altă transformare de tunning aleasă de Vlad Chiricheș este reprezentată de bodykitul 1016 Industries. Finisajul inedit care scoate în evidență liniile agresive ale bodykit-ului fac din această mașină una spectaculoasă. Cu siguranță, se va face remarcată instant în trafic. De asemenea, autoturismul dispune de un set de componente din carbon care o redesenează integral.

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Specialiștii din domeniu susțin că este un upgrade personalizat, o modificare rar întâlnită la Ferrari. În plus, bolidul a fost echipat cu jante AL13 Wheels, masive, pentru o senzație extraordinară pe drumurile publice. Totodată, au mai fost adăugate suspensii modificate și evacuare Novitec, aspect ce nu va trece neremarcat atunci când fotbalistul va conduce autoturismul.

Sub capotă Ferrari are un motorul aspirat, 812 Superfast, cu un propulsor V12 de 6.5 litri care livrează o putere de până la 800 de cai putere către puntea spate. Bolidul de lux poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 2.9 secunde. Mai mult decât atât, mașina lui Vlad Chiricheș poate atinge o viteză maximă de 340 km/h.