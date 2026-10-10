Liber de contract, Mirel Rădoi tocmai și-a făcut o poftă de 300.000 de euro în România

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Mirel Rădoi se află într-o binemeritată pauză după experiențele recente în antrenorat. Tehnicianul se află în România și a decis să își îndeplinească o dorință costisitoare: a decis să monteze kitul Mansory pe bolidul său Audi RSQ8, care îmbunătățește mașina atât din punct de vedere al aspectului, cât și al motorizării.

Mirel Rădoi și-a modificat bolidul

Mirel Rădoi este un binecunoscut împătimit al mașinilor, dezvăluind în urmă cu câțiva ani că a cheltuit 6 milioane de euro din banii făcuți în carieră doar pe automobile. Antrenorul român și-a achiziționat în primăvara acestui an un vehicul estimat la prețul de aproximativ 150.000 de euro. Acum, el a decis să îl ducă la nivelul următor și i-a montat kitul Mansory, care a dus astfel valoarea totală a mașinii între 250.000 – 350.000 €. Pasiunea sa pentru automobile este veche, încă de pe vremea când era jucător profesionist.

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În garajul fostului selecționer al României se mai află „piese” grele precum Rolls-Royce Cullinan Mansory (700.000 de euro), Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition (600.000 de euro), Mercedes Maybach (peste 200.000 de euro), un , un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, Bentley Bentayga, dar și un Ferrari F12 Berlinetta. Mirel Rădoi i-a insuflat această pasiune și fiului său, Denis, căruia îi dăruise în urmă cu ceva timp Mercedesul BRABUS 900 Rocket Edition, produs în doar 25 de exemplare.

Mirel Rădoi a refuzat să mai revină la FCSB

La scurt timp după ce a decis să-i rezilieze contractul lui Marius Baciu, Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-i cere să vină, din nou, la echipa sa. Însă finul său nu i-a răspuns la telefon, iar latifundiarul din Pipera a trebuit să se reorienteze. În aceste condiții, a devenit chiar Laurențiu Reghecampf.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Mirel Rădoi nu a mai dat curs ofertei de la FCSB pentru că , echipă pe care a pregătit-o deja în alte două ocazii. Cel mai recent meci de fotbal din România la care a asistat Mirel Rădoi a fost România U21 – Finlanda U21, disputat la finalul lunii trecute la Târgoviște. Atunci, micii „tricolori” au cedat cu 0-2 și au ratat calificarea la EURO 2027.

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Bolidul customizat al lui Mirel Rădoi: