Liber de contract, Mirel Rădoi tocmai și-a făcut o poftă de 300.000 de euro în România

Mirel Rădoi se află într-o binemeritată pauză după experiențele recente în antrenorat. Tehnicianul se află în România și a decis să își îndeplinească o dorință costisitoare: a decis să monteze kitul Mansory pe bolidul său Audi RSQ8, care îmbunătățește mașina atât din punct de vedere al aspectului, cât și al motorizării.
Mirel Rădoi este un binecunoscut împătimit al mașinilor, dezvăluind în urmă cu câțiva ani că a cheltuit 6 milioane de euro din banii făcuți în carieră doar pe automobile. Antrenorul român și-a achiziționat în primăvara acestui an un bolid marca Audi RSQ8, vehicul estimat la prețul de aproximativ 150.000 de euro. Acum, el a decis să îl ducă la nivelul următor și i-a montat kitul Mansory, care a dus astfel valoarea totală a mașinii între 250.000 – 350.000 €. Pasiunea sa pentru automobile este veche, încă de pe vremea când era jucător profesionist.
În garajul fostului selecționer al României se mai află „piese” grele precum Rolls-Royce Cullinan Mansory (700.000 de euro), Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition (600.000 de euro), Mercedes Maybach (peste 200.000 de euro), un Range Rover Brabus, cu care a mers acasă la Gigi Becali, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, Bentley Bentayga, dar și un Ferrari F12 Berlinetta. Mirel Rădoi i-a insuflat această pasiune și fiului său, Denis, căruia îi dăruise în urmă cu ceva timp Mercedesul BRABUS 900 Rocket Edition, produs în doar 25 de exemplare.
La scurt timp după ce a decis să-i rezilieze contractul lui Marius Baciu, Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-i cere să vină, din nou, la echipa sa. Însă finul său nu i-a răspuns la telefon, iar latifundiarul din Pipera a trebuit să se reorienteze. În aceste condiții, noul antrenor al „roș-albaștrilor” a devenit chiar Laurențiu Reghecampf.
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Mirel Rădoi nu a mai dat curs ofertei de la FCSB pentru că a decis ca în România să nu mai antreneze decât la Universitatea Craiova, echipă pe care a pregătit-o deja în alte două ocazii. Cel mai recent meci de fotbal din România la care a asistat Mirel Rădoi a fost România U21 – Finlanda U21, disputat la finalul lunii trecute la Târgoviște. Atunci, micii „tricolori” au cedat cu 0-2 și au ratat calificarea la EURO 2027.
Bolidul customizat al lui Mirel Rădoi:
Vezi această postare pe Instagram