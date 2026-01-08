Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei

ADVERTISEMENT

Liber la cheltuieli publice uriașe în anul 2026. După ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a reușit să-și depășească propria țintă pentru deficitul bugetar în 2025 (cu 0,75% din PIB peste estimări) unele instituții ale statului pare că și-au luat liber la achiziții publice uriașe în noul an. Este și cazul ANCOM, care vrea să-și cumpere un nou sediu central, dar și unul regional. Care este suma alocată pentru aceste achiziții.

Instituția care vrea să-și cumpere un nou sediu central

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), autoritatea publică aflată sub controlul Parlamentului, condusă de către fostul lider PSD, Valeriu Zgonea, și doi vicepreședinți – unul de la PNL și unul de la PSD – are în plan să achiziționeze un nou sediu central pentru instituție în acest an. Detaliile apar în Planul Anual de Achiziții Publice pe 2026.

Concret, ANCOM a bugetat suma de 117 milioane lei pentru achiziția unui nou sediu central. Din această sumă, aproape 2,4 milioane de lei sunt alocați pentru costurile notariale asociate cu achiziția noului sediu. Potrivit documentului citat, achiziția ar trebui să fie demarată în luna iulie și să fie finalizată la începutul anului 2027. Autoritatea a mai alocat separat alți 20.000 lei pentru serviciile de publicitate asociate cu achiziția noului sediu central, la care se adaugă alți 175.000, servicii de evaluare al imobilului (la Prahova aceleași servicii costă doar 2.400 lei).

Pe lângă sediul central din Capitală, ANCOM mai are în plan să cumpere un imobil și pentru sediul din județul Prahova. Aici costurile sunt semnificativ mai mici. Clădirea în sine ar trebui să coste circa 1,05 milioane lei, iar serviciile notariale doar 10.000 lei. ANCOM precizează că ambele achiziții vor fi făcute din fonduri proprii, adică din taxele pe care le percep operatorilor din domeniul telecomunicațiilor. La fel, ambele achiziții sunt exceptate de la prevederile Legii privind achizițiile publice (adică se vor realiza direct și nu vor exista proceduri competitive).

Cu un buget de 23-24 milioane euro, potrivit tranzacțiilor recente de pe piața imobiliară din București, autoritatea își poate achiziționa o clădire de birouri cu o suprafață medie, de circa 10.000 mp. Bucharest Financial Plaza de pe Calea Victoriei a fost vândută recent pentru suma de 27 milioane euro, ceea ce înseamnă că ANCOM își poate achiziționa un nou sediu în zonele bune ale Capitalei (Nord-Vest, Aviatiei, Piața Victoriei).

Ce alte achiziții vrea să mai facă ANCOM în 2026

Autoritatea și alți 64.000 lei, bani pentru organizarea de mese oficiale, cocktail-uri. La aceste sume se adaugă alți 60.000 lei, bani pentru serviciile de catering. În total vorbim de circa 300.000 lei, bani pentru conferințe și alte evenimente de protocol. Separat, alți 54.000 lei au fost alocați pentru organizarea de târguri și conferințe.

ANCOM vrea să fie la curent și cu ce se scrie în presă despre plus alți 27.000 lei, pentru monitorizarea presei în on-line.

De menționat că ANCOM a trecut în PAAP-ul pe anul în curs și serviciile de emitere a voucherelor de vacanță pe suport electronic, asta deși nu e clar câți angajați vor mai beneficia de aceste vouchere. Suma trecută pentru aceste servicii este și ea atipică: 0,01 lei.

Amintim că reorganizarea ANCOM, unde dintre reformele asumate de către premierul Ilie Bolojan, a fost blocată în instanță printr-o decizie a Curții de Apel București. ANCOM era într-un proces de reorganizare, care ar fi trebuit să fie finalizat la începutul acestui an, prin care circa 90 de angajați urmau să rămână fără locuri de muncă.

Compania de stat care își caută și ea un sediu central

Și una din marile companii de stat din energie vrea să își schimbe sediul central. Transelectrica, companie deținută de statul român (SGG/ 59%) care în 2024 a avut un profit contabil de aproape 600 de milioane lei, a alocat în bugetul pe anul în curs suma de 60 de milioane lei pentru „servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri”.

În planul de achiziții pe 2026 se menționează doar că acest contract este pe mai mulți ani, fără a preciza numărul lor – totuși, merită observat că Transelectrica va plăti pentru chiria din noul sediu mai mult de jumătate din cât ANCOM vrea să plătească pentru un imobil nou. În prezent compania din energie își are sediul în „Platinum Center”, de pe Str. Olteni. În planul de achiziții a fost alocată și suma de 613.000 lei pentru mutarea bunurilor din actualul sediu.

Automobile noi de 15 milioane și alte achiziții la Transelectrica

Printre alte achiziții pe care cei de la Transelectrica vor să le facă în acest an apare și achiziția de autovehicule noi, „pentru orice tip de teren”. Valoarea achiziției este semnificativă, de peste 15,3 milioane lei. (Compania a alocat 63.000 lei doar pentru spălarea autoturismelor de la sediul central.) Conducerea companiei vrea să-și doteze și sala de ședințe cu echipamente noi, alocând pentru asta 2,77 milioane lei.

Transelectrica a intrat în trecut în atenția Curții de Conturi pentru beneficiile deosebite oferite persoanelor din conducere. Anul acesta bugetul pentru protocol și alte evenimente este semnificativ. Compania a bugetat 1,5 milioane lei pentru servicii de cazare în unități hoteliere, două milioane pentru servicii de organizare de cocktailuri și mese festive și alte două milioane pentru închiriere „servicii de organizare evenimente cu închiriere săli conferințe și servicii restaurant pentru manifestările tehnico-știinţifice organizate de Transelectrica SA”.

În anexa privind achizițiile directe sunt alocate sume sub pragul de 276.000 lei pentru alte bunuri de protocol. Spre exemplu au fost alocați 199.000 lei pentru agende personalizate, 199.000 pentru aranjamente florale, 199.000 lei pentru „cadouri simbolice diverse ocazii, Crăciun, Paște”, 50.000 lei pentru pixuri (activitate de protocol) și 196.000 lei pentru medalii, insigne și alte activități de protocol.