Liberalii și l-ar fi dorit pe Ilie Bolojan partener de candidatură pentru Nicolae Ciucă. Șeful CJ Bihor a refuzat

Partidul Național Liberal ar înclina către varianta unei candidaturi în tandem la alegerile prezidențiale din această toamnă, căutând persoana care să-și asume rolul de premier.

Liberalii și l-ar fi dorit pe Ilie Bolojan partener de candidatură pentru Nicolae Ciucă

Vizat ar fi fost , susțin surse din cadrul Partidului Național Liberal, citate de .

ADVERTISEMENT

Potrivit surselor citate, motivul pentru care Ilie Bolojan ar fi refuzat propunerea este faptul că „participarea la campania electorală presupunea să renunțe, cel puțin până la alegeri, la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor”. Liberalul a obținut un nou mandat în fruntea CJ Bihor la alegerile locale din data de 9 iunie.

La începutul lunii august, președintele PNL a declarat că ideea unui tandem președinte-premier este una cât se poate de logică și că în partid se discută despre acest scenariu.

ADVERTISEMENT

„Aşa cum am discutat şi am şi prezentat după întâlnirea pe care am avut-o după alegerile locale la Braşov, este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier. (…)

Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului şi vom avea un nume”, în 1 august.

ADVERTISEMENT

Liderul liberal, care și-a anunțat deja intenția de a candida, dacă partidul i-o va solicita, a declarat că PNL trebuie să aibă propriul candidat la prezidențiale, fiind cea mai consistentă forță politică de dreapta.

„Pentru noi este mai mult decât limpede, cum este și pentru electorat, că Partidul Național Liberal are o opțiune pentru forțele de dreapta.

ADVERTISEMENT

Partidul Național Liberal constituie, aș spune, ceea ce asigură în ultimii 30 de ani cea mai consistentă forță politică de dreapta.

Avem în momentul de față intenția pentru candidat, este cât se poate de limpede”, a declarat președintele liberalilor, Nicolae Ciucă. PNL va avea un congres în septembrie pentru a stabili formal numele candidatului la alegerile prezidențiale.