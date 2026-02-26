Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în 2024, alături de vărul său, de condamnare și de ce a fost anchetat

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan e din nou în centrul atenției, după ce a participat, de curând, la ziua unui coleg de partid, liberalul Mircea Roșca. Prezența sa la cheful de la Ploiești, unde invitații au ciocnit pahare de șampanie și au ascultat muzică lăutărească, nu cade tocmai bine în ochii multor români, după ce același premier ne vorbește de anul trecut, neîncetat, despre austeritate.

Liberalul la ziua căruia Ilie Bolojan a spus ”prezent”, dosar penal deschis de DNA în trecut

Într-o Românie în care discuția despre reforma administrativă se poartă pornind de la ideea de sacrificiu și tăieri fără număr pentru ca economia să respire, șeful executivului s-a afișat alături de unul din liderii PNL al cărui trecut ar fi fost contestat de fostul președinte al țării, Klaus Iohannis, dacă aplica nediscriminatoriu sintagma „fără penali”.

La restaurantul Casa Timiș, într-o atmosferă selectă, Mircea Roșca, unul din greii PNL Prahova, și-a ținut ziua de naștere cu persoane importante din Guvernul României, dincolo de prim-ministru: Cătălin Predoiu (MAI) și Alexandru Nazare (Ministerul de Finanțe). Imaginile de la petrecere au fost publicate de . În ele, Bolojan e surprins ținând un discurs la marea petrecere, departe de lumina reflectoarelor de la Palatul Victoria.

Doar că, dincolo de tort, băutură bună, cadouri și urări, trecutul lui Mircea Roșca a făcut, la un moment dat, mai mult zgomot decât muzica lăutărească de la Casa Timiș, unul pe care merită să îl menționăm, având în vedere preocuparea fanilor lui Bolojan pentru politicienii care scapă de dosare și condamnare datorită prescripției, existând un adevărat scandal izbucnit în spațiul public mai ales după apariția documentarului celor de la Recorder. Roșca, cel cu care a petrecut premierul care e de acord cu reforma în justiție, e unul din beneficiarii controversatelor prescripții.

Ieri a fost o zi importantă din punct de vedere politic. Guvernul Bolojan a adoptat proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Iar după ședințe lungi și pline de decizii importante în ceea ce privește viitorul țării, ministrul Ilie Bolojan a mers la o zi de naștere. CANCAN.RO a fost pe urmele lui Ilie Bolojan și, în exclusivitate, vă vom arăta cum și-a petrecut seara. Ziua poartă pe umeri resposabilitatea țării noastre, iar noaptea, Ilie Bolojan merge să își sărbătorească prietenul. Seara trecută, după o zi plină în Guvern, premierul a prins puțin timp liber și a mers la o petrecre în afara Bucureștiului, la Ploiești, la restaurantul Casa Timiș. Era ziua bunului său prieten, Mircea Roșca, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României. A fost o seară ca între prieteni vechi, iar Ilie Bolojan a ținut și un discurs în cinstea sărbătoritului.

Pe 20 noiembrie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție, în fruntea căreia atunci nu se afla Lia Savonea, dispunea arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a deputatului liberal Mircea Roșca, la acea vreme președinte al PNL Prahova. Cu o noapte înainte, pe 19 noiembrie, procurorii îl reținuseră pentru 24 de ore sub acuzația de corupție.

Ce acuzații i s-au adus lui Mircea Roșca

La ieșirea din sediul DNA, Roșca spunea atunci, senin, extrem de convingător, că are încredere în justiția românească. Procurorii DNA susțineau, în 2011, că, în calitate de vicepreședinte al organizației județene Prahova a unui partid politic, Mircea Roșca ar fi pretins 20.000 de euro de la un denunțător pentru a-și exercita influența asupra unor membri ai Consiliului Local Azuga, în vederea facilitării dobândirii unor terenuri pentru firma acestuia.

Mai mult, în perioada 2011-2014, Roșca ar fi intervenit pe lângă factori de decizie din instituții publice din Prahova (Consiliul Județean, Spitalul Județean, DGASPC, RA-APPS) pentru atribuirea unor contracte către firme controlate de vărul său, Adrian Rotilă. În schimb, ar fi primit bani, lucrări de construcții și folosința unui Audi A8, cu ratele de leasing încheiate.

Cum a scăpat curat ca lacrima liberalul din Prahova. Roșca, unul din beneficiarii prescripțiilor din justiție

DNA vorbea despre două infracțiuni de corupție și despre suspiciuni rezonabile prin care se justifica arestarea. Mircea Roșca a fost simbolul unei epoci în care baronii locali erau luați destul de des pe sus (în special cei de la PSD), iar discursul anticorupție ținea loc de orice altă măsură guvernamentală.

Au trecut zece ani de la înhățarea liberalului, iar dosarul s-a plimbat, în tot acest timp, prin instanțe. În primă fază, Roșca fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, doar că, justiția mereu vine cu surprize. Condamnarea a fost anulată pe motiv că nu fusese pronunțată de un complet specializat în judecarea faptelor de corupție. O decizie a Curții Constituționale din 2019, care a constatat lipsa completurilor specializate la Înalta Curte, a deschis poarta rejudecărilor.

Printre beneficiari s-a numărat și Mircea Roșca. Procesul a fost reluat, așadar, de la zero. S-au dat termene peste termene, s-au invocat tot soiul de excepții procedurale și s-a mutat dosarul dintr-o parte în alta până în 2024 când un complet de cinci judecători de la a dispus încetarea definitivă a procesului, constatând că faptele s-au prescris.

Alături de Roșca, au scăpat și alte nume sonore din Prahova: foști directori de instituții, șefi din administrația județeană, oameni care au ocupat sau ocupă încă funcții publice. Printre ei, vărul său, implicat în afacerile care făceau obiectul anchetei. În tot acest timp, Mircea Roșca a revenit în prim-planul politicii. După mandatul 2012–2016, a candidat din nou în 2020 pe un loc eligibil pe lista PNL Prahova și a obținut un nou mandat de parlamentar. Influența în organizația județeană a rămas intactă.

Bolojan, între obligațiile de partid și prieteniile liberale

Cât despre asocierea imaginii premierului cu a lui Roșca, unii liberali spun că participarea la ziua sa de naștere trebuie privită în logica firească a relațiilor de partid, deși șeful guvernului nu are vreo obligație oficială, chiar și ca să meargă la chermezele membrilor formațiunii. Numai că, așa cum se știe, în politică relațiile trebuie întreținute chiar și atunci când cel de la masă nu e pe placul tău, mai ales când e vorba de aceeași familie politică.