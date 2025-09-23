Licenţa de antrenor, subiect de scandal cu foştii jucători: „Nu e posibil să termin şcoala la 45 de ani!”. Reacţia dură a FRF

Subiectul licențelor de antrenor este unul foarte des dezbătut în fotbalul românesc, perioada necesară pentru a dobândi licența PRO fiind considerată mult prea lungă de către foștii fotbaliști. Marius Croitoru, Sabin Ilie și Andrei Vochin au analizat acest aspect la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Licența de antrenor, subiect de scandal

, deoarece a muncit pentru a obține licența PRO, la șase ani după ce și-a început cariera de tehnician. Pornind de la această situație, Sabin Ilie a afirmat că perioada pe care foștii jucători români trebuie să o parcurgă pentru a deveni antrenori este mult prea lungă.

„În România, după ce te lași de fotbal, îți trebuie vreo 7-8 ani de zile să ieși antrenor. Spunea domnul Rădulescu (n.r. Mircea Rădulescu, fostul director al Școlii de Antrenori din cadrul FRF), ‘Trebuia să vii când erai fotbalist’. Păi îmi dădea mie voie Valencia sau Fenerbahce, pentru că mă chema domnul Rădulescu să fac pe antrenorul? În străinătate, parcă toți marii fotbaliști au prioritate. Noi vrem antrenori tineri, dacă te lași de fotbal la 35 de ani, încă 8-9 ani de zile să faci cursurile de antrenor?”, a declarat fostul atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Chipciu, exemplul oferit de FRF

Andrei Vochin, care activează la FRF în rolul de consilier al președintelui Răzvan Burleanu, l-a oferit drept exemplu pe Alexandru Chipciu, care a obținut deja licența B, deși este încă jucător activ la Universitatea Cluj: „Ia și exemplul lui Chipciu, care are 36 de ani și deja are licența B, pentru că s-a preocupat de chestia asta. Și dacă juca în străinătate, putea să înceapă cursurile acolo, dacă era preocupat. Carnetul de antrenor și până la licența B le poți obține din timpul carierei de jucător fără niciun fel de problemă și fără mari dificultăți”.

Marius Croitoru i-a oferit o replică jurnalistului: „Sunt dificultăți, pentru că eu am fost în grupă cu Alex și ai ore în program luni-vineri. Nu cred că există club care să îți permită să lipsești luni-vineri. Singurul avantaj e că ai posibilitatea să recuperezi. E greu să găsești o echipă care să îți permită să stai de luni până vineri trei săptămâni la rând, cel puțin în Liga 1. Alex a luat carnetul în același timp cu mine și Pintilii. (n.r. și a lipsit de la antrenamentele lui U Cluj?) Da, luni-marți-miercuri lipsea”.

FRF, schimbare importantă: „S-a deschis un drum”

Marius Croitoru a oferit credit Federației pentru un proiect implementat în urmă cu doi ani. „Vreau să mulțumesc Federației, pentru că această grupă a fost făcută pe criteriul sportiv. Federația a dat posibilitatea jucătorilor care au avut un anumit număr de meciuri în Liga 1, peste 200, să se poată înscrie la CNFPA și fără bacalaureat. E un avantaj mare pe l-au făcut jucătorilor care s-au preocupat numai de fotbal. Au oferit posibilitatea aceasta, s-a deschis un drum pe care îl pot urma foarte mulți fotbaliști care, din păcate, nu au avut BAC-ul”, a declarat tehnicianul.

Marius Croitoru, aproape de revenirea pe banca tehnică

Întrebat dacă a fost ofertat de Petrolul după , Marius Croitoru a oferit un răspuns negativ, însă acesta a dezvăluit că este pregătit să revină pe banca tehnică: „Mai am maximum o lună și termin cu totul, dacă cineva are nevoie, e clar că voi răspunde pozitiv. Îmi doresc din tot sufletul să revin, e clar că mi-e dor, dar toate la timpul lor”.