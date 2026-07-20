Lider nou în clasamentul FIFA după finala Spania – Argentina! România primește o veste excelentă

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Schimbare importantă în clasamentul FIFA după finala Campionatului Mondial. Spania a cucerit marele trofeu după ce a învins Argentina lui Leo Messi cu 1-0, pe stadionul din New York, New Jersey. Ibericii au urcat pe primul loc în ierarhia FIFA. Și România a avut de câștigat în urma ultimei actualizări.

Nou lider în clasamentul FIFA. Spania a depășit Argentina

Ibericii au controlat jocul și au reușit să înscrie golul decisiv în prelungiri. Sud-americanii au forțat egalarea pe final, însă nu au reușit să ducă partida la loviturile de departajare.

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În urma acestui rezultat, Spania a urcat pe primul loc în , depășind chiar Argentina, națională care ocupa prima poziție înaintea Campionatului Mondial. Pe locul al treilea se află Franța, urmată de Anglia, în timp ce Brazilia completează top 5.

Ce loc ocupă, de fapt, România în clasamentul FIFA

Naționala României a urcat două poziții în clasamentul FIFA după ultima actualizare. Tricolorii ocupă acum locul 52, cu un coeficient de 1.455,89 de puncte. Deși reprezentativa noastră nu a disputat niciun meci oficial în această perioadă, a profitat de înfrângerile suferite de Tunisia și Uzbekistan la Campionatul Mondial.

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Locul ocupat în clasamentul FIFA este extrem de important, deoarece pe baza acestuia sunt stabilite urnele valorice pentru tragerile la sorți. În acest moment, România s-ar afla în urna a treia pentru preliminariile Campionatului European, ceea ce ar însemna un traseu mai dificil spre turneul final, întrucât tricolorii ar urma să întâlnească doi adversari mai bine cotați.