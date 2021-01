Lider PNL, atac direct la adresa lui Vlad Voiculescu! De ce este acuzat ministrul Sănătății

Un lider al PNL a lansat un atac direct la adresa lui Vlad Voiculescu! Vorbim despre Cristian Băcanu, omul care conduce filiala liberalilor din Sectorul 5. Deputatul nu a ezitat și l-a contrat serios pe ministrul Sănătății.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deputatul susține că Vlad Voiculescu, aflat la al doilea mandat în fruntea ministerului, îi cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, să încalce deliberat legea.

Băcanu spune că reglementarările privind starea de alertă sunt foarte clare – acestea prevăd o relaxare a restricțiilor odată cu scăderea numărului numărului de cazuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lider PNL, atac direct la adresa lui Vlad Voiculescu!

“Ministrul Sănătății a transmis o scrisoare Prefectului Municipiului Bucureşti – Traian Berbeceanu, solicitând să nu se relaxeze măsurile de protecție sanitară din Capitală.

Trebuie spus că relaxarea măsurilor (odată cu scăderea numărului de cazuri) este prevăzută de Hotărârea de Guvern nr. 3/2021 privind starea de alertă.

ADVERTISEMENT

Actul normativ este obligatoriu pentru Prefect. Hotărârea citată a fost semnată inclusiv de Ministrul Sănătății – Vlad Voiculescu (care a fost şi inițiator în Guvern).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ca fost secretar de stat – coordonator al Direcției de Avizare a actelor normative în Ministerul Justiței, nu înțeleg cum este posibil ca Ministrul Sănătății să pretindă ca prefectul să încalce regulile impuse printr-o normă obligatorie asumată inclusiv de Ministerul pe care îl conduce”, scrie Cristian Băcanu.

Vă readucem aminte că prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anunţat după şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, că, începând din 25 ora 0:00, se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, între orele 6 – 21.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Accesul publicului în sălile de spectacol permis tot în limita a 30% din locuri. Măsura e valabilă şi pentru sălile de jocuri. “Dacă indicele coboară sub 3 (…), noi trebuie să aplicăm nişte măsuri clare. Deci nu a fost o dezbatere propriu zisă, noi ca şi Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am luat act de aceşti indicatori, care sunt furnizaţi tot de Ministerul Sănătăţii, de INSP şi am acţionat în consecinţă. A fost o decizie oarecum formală (…)”, a afirmat, la rândul său, primarul general, Nicuşor Dan.