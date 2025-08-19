Lider social-democrat, despre o guvernare PSD – AUR: „Un partid prorus și lipsit de soluții”

Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a respins ferm ideea unei guvernări cu AUR. Declarațiile acestuia vin după ce George Simion a lansat public această variantă, cu Călin Georgescu premier.

ADVERTISEMENT

Ce spun liderii PSD despre o guvernare cu AUR

Cojocaru a afirmat că El consideră că România are nevoie de patriotism responsabil, iar acest lucru înseamnă investiții în spitale, școli și infrastructură. În opinia sa, AUR se limitează la scandaluri mediatice, fără să aibă o soluție clară.

„România are nevoie de patriotism responsabil, nu de discursuri goale. AUR speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste, dar nu vine niciodată cu soluţii pentru problemele reale ale cetăţenilor. (…) Patriotismul se vede în fiecare şantier de drum, în fiecare spital modernizat, în fiecare clasă dotată pentru copiii noştri.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă să îţi pese de ţara ta: să o faci mai puternică, mai sigură, mai respectată. AUR nu a construit nimic, nu a propus nimic concret. A făcut doar zgomot şi dezbinare, atât la Bucureşti, cât şi la Bruxelles. Nu înţeleg de ce reprezentanţii AUR nu au niciun punct de vedere cu privire la proiectele de investiţii ale comunităţilor locale”, a adăugat Cojocaru.

„Nu putem intra la guvernare alături de un partid prorus”

Cojocaru atrage atenția și asupra pericolului izolării. Potrivit acestuia, politica dusă de AUR sub masca „suveranismului” ar aduce pierderea fondurilor europene și a sprijinului internațional. România ar risca astfel să fie marginalizată. Mesajul său a fost clar: PSD nu are cum să accepte o colaborare politică alături de AUR. Social-democratul a subliniat că țara are nevoie de stabilitate, dezvoltare și parteneriate solide în Uniunea Europeană și NATO.

ADVERTISEMENT

„PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid prorus şi nepăsător faţă de oameni. România are nevoie de stabilitate, de dezvoltare şi de soluţii concrete, nu de aventuri politice periculoase. Noi, în PSD, credem într-o Românie respectată în Europa, nu marginalizată la periferie”, a mai spus liderul social-democrat ieşean.

ADVERTISEMENT

Și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins ideea unei alianțe cu partidul lui George Simion. Acesta a amintit că deciziile în PSD sunt luate în foruri largi și că partidul nu face compromisuri pe termen scurt.

ADVERTISEMENT

„Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg, este un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a spus Grindeanu.

George Simion vrea o guvernare cu AUR și Georgescu premier

, alături de PSD. Planul său este ca Călin Georgescu să fie numit premier. Pentru a-și îndeplini acest scop, politicianul a anunțat că va depune toate moțiunile de cenzură posibile pentru a da jos Guvernul Bolojan,

El acuză actuala coaliție formată din PSD și PNL că „trage în direcții diferite”, că face doar gesturi de imagine și că nu aduce soluții clare pentru români. Simion a adăugat că și în toamnă va depune o nouă moțiune, dacă guvernul va merge înainte cu asumarea răspunderii pe pachetul de măsuri.

PSD ar avea acum „ocazia să revină către popor”, prin acceptarea unei guvernări alături de AUR și numirea lui Călin Georgescu ca premier, a mai spus liderul AUR. George Simion a declarat că, în opinia lui, Georgescu „trebuia și trebuie să fie în fruntea românilor”.