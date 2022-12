Lider UDMR, după ce a spus că Ardealul e și al ungurilor: ”Nu a fost nimic jignitor”

Csoma Botond declarase de 1 decembrie că “liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc, săsesc şi evreiesc, şi acest lucru s-a reflectat şi în textul Declaraţiei de la Alba Iulia”.

Liderul UDMR, după ce a spus că Ardealul e și al ungurilor

Liderul PSD Marcel Ciolacu reacționase în acel moment și a lăsat să se înțeleagă că UDMR și-ar putea pierde locul la guvernare cu astfel de declarații, anunțând că ar putea exista ”consecințe politice.

Cu toate acestea, Botond a transmis că ”nu știe” la ce s-a referit Marcel Ciolacu atunci când a vorbit despre astfel de ”consecințe politice”. Mai mult, după ce Botond a replicat și a anunțat că nu se pune problema unui astfel de scenariu.

”El (Adrian Cozma – n.red.) are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, nu se află la prima abatere. Am transmis pe Facebook-ul meu și am scris că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne. Nu cred că e motiv de rupere a coaliției.

La PNL n-am văzut încă, în afară de… Unii au înțeles greșit mesajul, unii au vrut să nu înțeleagă greșit, nu comentez. Acele declarații le-am făcut în spiritul declarației de la Alba Iulia. Consider că nu a fost nimic jignitor”, a declarat Csoma Botond la Digi 24, potrivit

Declarațiile lui Botond de pe 1 Decembrie din Parlament nu au fost savurate de cei de la AUR, care au părăsit sala de plen în semn de protest față de aceste declarații. Mai mult, ministrul culturii Lucian Romașcanu a anunțat pe Facebook că Transilvania e a românilor, indiferent de ce minorități ar locui aici.

am trăit bucuria rememorării imensei realizări istorice, regăsirea între granițele aceluiași stat național a tuturor provinciilor unde românii erau, de veacuri, majoritari.

Între discursurile parlamentarilor, încărcate de patriotism dar și de date istorice, unul discordant l-a avut, din păcate, un parlamentar al UDMR, deputatul Csoma Botond.

Fiind un răspuns “la cald”, mă rezum acum doar la câteva idei:

– Transilvania este istoric a românilor, unde, într-adevăr, au trăit și trăiesc și unguri și sași și evrei.

– declarația de la Alba Iulia a fost și este o promisiune respectată a statului român.

– România este citată drept un serios exemplu de bune practici în privința tratamentului minorităților, inclusiv a celei maghiare: reprezentare în parlament, prezență în aproape toate guvernele post-decembriste, învățământ de toate gradele în limba maternă etc. etc.

România și românii trebuie să fie respectați și apreciați pentru toate cele menționate!

Nimeni nu ar trebui sa aibă motive sau interes să joace o carte periculoasă care a dovedit, istoric, un potențial distructiv major”, a ținut să precizeze Romașcanu pe Facebook.