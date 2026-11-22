ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins la Arad pe UTA, cu 6-2, și a rămas lider solitar în Superliga României, demonstrând, dacă mai era nevoie, că între campioană și restul contracandidatelor la titlu e o distanță mai degrabă de clasă decât de puncte, semnificativă și ea. Ștefan Baiaram, două goluri din două pase de geniu semnate Nicușor Bancu, a revenit la forma, stilul și eficacitatea de altădată. Cicâldău a arătat iar că e cel mai bun fotbalist român. El și cu Bancu.

Craiova a făcut spectacol la Arad! Nici amintirea coșmarului de 3-3 nu a mai contat

“Tată, astăzi pentru tine joc!“ Acesta a fost mesajul pe care cel mai bine cotat fotbalist al Științei, Ștefan Baiaram, l-a arătat oamenilor, după ce a marcat primul gol în poarta arădenilor. După câteva minute l-a înscris, cu capul de data aceasta, și pe al doilea, tot din pasa-centrare a lui Bancu. Apoi, când ceasul a arătat prima jumătate de oră, un contraatac mai rapid decât TGV-ul din țara lui Elisor, l-a pus pe David Matei în situația de a-i oferi lui Cicâldău un “mano a mano”, cum spun spaniolii, un “singur cu portarul” în traducere, pe care Cic nu-l putea scăpa. 0-3.

ADVERTISEMENT

Știm, Craiova mai avusese, la Arad, 3-0, și se terminase 3-3. Dar cu Rădoi pe bancă, nu cu Filipe Coehlo, oh, nu! Pentru că Stevanovic, cu capul, la nici zece minute de la reluare, a marcat și golul patru al Universității. 0-4. Golurile arădenilor, care au revenit până la 2-4, nu au făcut decât să-i determine pe “los estudiantes” să se ducă iar la “patru diferență”, Adrian Rus, cu capul, abia ce intrase, și Etim, după o cursă superbă a lui Nsimba, care a pasat decisiv și altruist: .

Coehlo & sons, orchestra perfectă a Craiovei!

Meciul nu e atât de analizat, oricum nu foarte mult, a fost “doar” o lecție de fotbal, ci , după modelul celebrelor piane care aduc armonia și pasiunea, puterea și creația în sălile de spectacole. Mă rog, Craiova aduce toate acestea pe stadioane! Pe care le transformă în săli de spectacole și virtuozitate.

ADVERTISEMENT

Eleganța din jocul Științei e depășită doar de siguranța paselor și de cea a traseelor pe care este trimis în “recunoaștere” balonul. O ediție cu totul și cu totul excepțională această variantă 6.2 a Universității! Nimeni nu se apropie, cu zecile de minute, de poarta lui Laurențiu Popescu, nimeni nu poate trece de linia Romanchuk- Steva- Screciu, iar de la mijloc în sus e deja “Simfonia fantastică” a lui Baiaram! Iertare, a lui Berlioz! Dirijori: Băluță și Cicâldău. Maestru de ceremonii: Bancu. Vioara întâi: David Matei. Percuție: Teles și Elisor.

ADVERTISEMENT

„Tată, astăzi pentru tine joc!”

Un cuvânt în plus și o revenire pentru Ștefan Baiaram. Atacantul Științei e un foarte mare fotbalist, atunci când e în linie directă cu Bancu și cu propriul său univers interior. E genial, e fabulos, e fantastic. Exact ca simfonia!

ADVERTISEMENT

“Tată, astăzi pentru tine joc!” e nu doar mesajul lui Fane pentru părintele lui, ci al întregii echipe pentru suporterii ei. Pentru că nicio altă echipă nu are cu cei care o susțin din peluză o legătură mai strânsă, de suflet și de inimă, precum o au Fane, Alex, Nicu și ceilalți. Ei toți, cu oltenii de lângă ei, de aici și de oriunde! “Tată, astăzi pentru tine joc!” Tată, acolo unde ești, pentru tine scriu.