Lideri religioși și profesori, pregătiți să lupte cu Serviciul de Imigrări al SUA. ”Simțim că este un fel de război”

Lideri religioși, administratori de școli și profesori din Chicago, oraș sanctuar au declarat că vor lupta pentru a-și proteja comunitățile după ce va anula o politică în vigoare de multă vreme care a împiedicat Serviciul de Imigrări al SUA să aresteze imigranți în biserici, școli și spitale.

Lideri religioși și profesori, pregătiți de război

„Simțim că este un fel de război, ca să fiu sincer. Așa că ne pregătim pentru un atac, nu vom aștepta doar până când o vor face ei. Trecem la ofensivă și îi instruim pe cei din comunitatea noastră cum să facă față acestei situații”, a declarat reverendul Kenneth Phelps, care a ajutat imigranții din Chicago cu locuințe și resurse în ultimii ani, relatează .

Pregătirea este un răspuns la anunțul de marți al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care a anunțat că pune capăt unei politici care limita capacitatea agenților din Serviciul de Imigrări și Control al Vămilor (ICE) de a aresta persoane fără documente în sau în apropierea așa-numitelor locuri sensibile, inclusiv lăcașuri de cult, școli și spitale.

„Infractorii nu vor mai putea să se ascundă în școlile și bisericile din America pentru a evita arestarea. Administrația Trump nu va lega curajoasele noastre forțe de ordine de mâini și, în schimb, are încredere în ele să folosească bunul simț”, a precizat DHS într-o declarație în care anunță decizia.

Orașele sanctuar, precum Chicago, sunt în centrul represiunii administrației Trump împotriva imigrației și mulți dintre cei de aici se așteaptă ca noua administrație să își intensifice eforturile.

„Suntem pregătiți pentru asta”, a declarat reverendul Beth Brown, pastor al Bisericii Prezbiteriene Lincoln Park. Brown a spus că ea crede că politicile locale vor continua să protejeze spațiile pe care le consideră încă sigure. „Serviciul de Imigrări nu poate intra în clădirea noastră fără un mandat semnat”, chiar și cu schimbarea politicii, a mai spus ea.

Chicago, ca și alte orașe sanctuar, are politici care oferă protecție și restricționează capacitatea autorităților locale de aplicare a legii de a ajuta în chestiuni legate de legislația civilă federală privind imigrația.

„Pot să vă spun chiar acum că nu avem criminali care să se ascundă în clădirea bisericii noastre. Majoritatea școlilor, dacă nu chiar toate, nu au criminali care să se ascundă în clădirile lor”, a declarat Brown. „Este o mulțime de retorică menită să terorizeze oamenii, în special imigranții.”

Cum se organizează școlile publice

Școlile publice din Chicago au indicat, de asemenea, ordonanțele municipale care, potrivit acesteia, ar proteja școlile în ciuda schimbării politicii DHS. „Agenților ICE nu li se permite accesul la facilitățile CPS (Chicago Public Schools n.r.) decât dacă își prezintă acreditările, motivul pentru care solicită accesul și un mandat judiciar penal semnat de un judecător federal”, a precizat districtul școlar.

În ultima lună, directorul general Pedro Martinez a organizat o reuniune virtuală privind sprijinirea elevilor imigranți și a oferit orientări tuturor directorilor de școli din district, continuând să informeze familiile.

„Ne menținem angajamentul de a ne asigura că școlile noastre rămân cele mai sigure locuri pentru toți elevii și că accentul rămâne pe furnizarea unei educații de înaltă calitate”, se mai arată în comunicatul districtului școlar.

Cu toate acestea, Sindicatul Profesorilor din Chicago a afirmat că districtul școlar nu a reușit să ofere instruirea solicitată „pentru a proteja comunitățile școlare de intrarea neautorizată a agenților ICE în clădirile școlare. Din păcate, în ciuda solicitărilor și eforturilor noastre, această nevoie nu a fost satisfăcută și am trimis comunicări recente către CEO pentru a respecta angajamentele contractuale ale CPS”.

„În ciuda faptului că nu am primit instruire din partea districtului, ne pregătim membrii să creeze ‘echipe sanctuar’ și să lucreze în fiecare școală pentru a se asigura că educatorii știu ce să facă în cazul unui raid și sunt pregătiți să protejeze elevii noștri și drepturile lor. Elevii ar trebui să știe că unul dintre cele mai sigure locuri în care se pot afla este școala lor”, a mai declarat sindicatul.

Cursuri de formare pentru imigranți

Unii lideri religioși organizează cursuri de formare în congregațiile lor pentru a-i informa pe imigranți cu privire la drepturile lor și îi sfătuiesc să evite adunările în persoană care ar putea atrage atenția. Există o teamă generalizată în rândul imigranților din congregațiile locale, a declarat Stephanie Clark, director de angajament strategic al World Relief Chicagoland, o organizație umanitară creștină.

Săptămâna trecută, a spus ea, zeci de lideri religioși s-au întâlnit cu un avocat al World Relief Chicagoland pentru a discuta posibilitatea ca ICE să vină la ușile lor și impactul asupra membrilor lor. Grupurile s-au pregătit oferindu-le imigranților carduri cu informații relevante importante pe care să le poarte asupra lor și încurajându-i să facă planuri pentru ce s-ar întâmpla dacă ar fi prinși într-un raid, inclusiv să ia în considerare tutela pentru copiii lor, a spus Clark.

Phelps a declarat că, după ce s-a consultat cu avocatul său, a decis să păstreze slujba bilingvă de duminică în persoană în engleză și spaniolă. El și alți lideri ai comunității creează planuri cu privire la ce ar trebui să facă dacă ICE ar veni la lăcașurile lor de cult, a spus el.

Reverendul a spus că el și alții erau îngrijorați nu doar de credincioșii care nu aveau documente, ci și de alte persoane cu cazuri de azil deschise sau cu statut de protecție temporară care ar putea fi prinse în raiduri. „Sunt îngrijorat pentru că nu am încredere în administrație”, a spus el. Dar a mai precizat că a ales să se concentreze nu pe îngrijorările și preocupările sale, ci pe „extinderea oportunităților de educare și de pregătire pentru ce este mai rău”.

Ce sunt orașele-sanctuar?

Aproximativ o duzină de state și sute de orașe din Statele Unite se consideră „sanctuare” pentru imigranții fără documente, însă nu există o definiție universală pentru ceea ce constituie o jurisdicție „sanctuar”. Termenul se referă de obicei la statele, districtele sau orașele care impun anumite limite în ceea ce privește disponibilitatea de a coopera cu eforturile agențiilor federale de a deporta imigranții fără acte.

Administrațiile locale au început să adopte politici de sanctuar în anii 1980, când bisericile au oferit refugiu persoanelor care fugeau de războiul civil din El Salvador. Practica căpătat o atenție sporită în ultimul deceniu, pe măsură ce imigrația a devenit o problemă mai importantă pentru alegători.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, multe jurisdicții conduse de democrați și-au afirmat sau consolidat statutul de sanctuare. Dar în ultimii ani, mai multe orașe conduse de democrați au fost copleșite de imigranți, mulți dintre aceștia fiind aduși de la granița de sud de către administrația guvernatorului Greg Abbott din Texas. Acest lucru a alimentat criticile la adresa politicilor de sanctuar ale orașelor, nu numai din partea opozanților de lungă durată, ci și din partea liderilor care au susținut odată ideea.

Președintele Trump și aliații săi au promis să adopte o linie dură în ceea ce privește imigrația, iar oficialii de rang înalt au precizat că unele dintre orașele care au adoptat politici de sanctuar vor fi vizate de acțiuni de aplicare a legii.

„Jurisdicțiile sanctuar nu vor opri ceea ce vom face noi”, a declarat Thomas D. Homan, noul înalt oficial responsabil cu frontierele în Administrația Trump, într-un interviu acordat NewsNation în decembrie.

Departamentul de Justiție a emis miercuri o notă prin care a ordonat procurorilor americani din întreaga țară să investigheze și să urmărească penal oficialii locali și de stat care nu respectă noile politici de imigrare ale administrației Trump. Memorandumul ridică posibilitatea unor conflicte între guvernul federal și orașele sanctuar.

Statele Unite au în prezent 14 milioane de imigranți fără documente. Politicile „sanctuar” au fost adoptate, în general, în locuri cu o populație mare de imigranți, inclusiv numeroase persoane fără documente al căror statut le face vulnerabile la deportare. Multe dintre acestea au familii, inclusiv copii născuți în Statele Unite, și alte legături stabilite cu comunitatea.

Ce state și orașe sunt sanctuare?

California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon și Washington se numără printre statele care au politici de sanctuar. Unele orașe, precum Chicago, New York, San Francisco și Los Angeles, au ordonanțe sanctuar care interzic utilizarea resurselor orașului, cum ar fi transportul sau personalul, pentru aplicarea legii imigrației.

Pe de altă parte, multe state, inclusiv Alabama, Georgia, Florida, Iowa, Tennessee, Texas și West Virginia, au legi anti-sanctuar care obligă agențiile locale de aplicare a legii să coopereze cu autoritățile federale de imigrare.

Primii imigranți arestați într-un oraș sanctuar

Serviciul de Imigrări al SUA a început să adune imigranți ilegali în zona Denver. Arestările au început luni, când președintele Donald Trump a depus jurământul, și s-au răspândit în tot statul. Serviciul de imigrare și control vamal din statul Rocky Mountain a reținut imigranți cu dosare penale în curs, au confirmat surse din poliție.

„Agenții ICE își fac treaba – treaba pe care ar fi trebuit să o facă în ultimii patru ani. Aceasta este o situație în care folosesc toți agenții pe care îi au la dispoziție”, a declarat pentru fostul director al Serviciului de Imigrări din Colorado, John Fabbricatore.

Imigranții fără antecedente penale care au primit un ordin judecătoresc definitiv de a părăsi țara sunt, de asemenea, ridicați, deși cel puțin 85% dintre cei căutați au antecedente penale. Forțele de ordine au avertizat că acestea nu sunt raiduri, ceea ce înseamnă că nu caută nicio persoană care s-ar putea afla ilegal în SUA.

În schimb, ei numesc acest lucru „aplicare țintită a legii”, ceea ce înseamnă că agenții și-au făcut deja temele cu privire la cine sunt aceste persoane și de ce sunt reținute. Aceștia au explicat, de asemenea, că arestări similare au loc în întreaga țară, dar nu seamănă cu raidurile la care se aștepta toată lumea. Chiar dacă ICE urmărește în acest moment doar persoanele care au dosare în curs, este posibil ca și alți imigranți să fie afectați.