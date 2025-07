Liderii coaliției se întâlnesc pentru a discuta programul Anghel Saligny. Este vizat și pachetul doi de măsuri fiscale

Miercuri, liderii coaliției se întâlnesc pentru a discuta din nou despre programul Anghel Saligny. Decizia premierului Ilie Bolojan de a sista finanțarea a numeroase proiecte la nivel national din cadrul Programului de Investiții ”Anghel Saligny” a creat nemulțumiri în rândul primăriilor din țară.

Liderii coaliției, ședință pentru a discuta programul Anghel Saligny

Liderii coaliției urmează să se întâlnească miercuri pentru o nouă rundă de discuții, pe agenda căreia se află și proiectele din programul Anghel Saligny. PSD consideră esențială continuarea investițiilor în rețelele de apă, canalizare și gaze în mediul rural, catalogând acest aspect drept o linie roșie. În acest context, Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații elaborează un material tehnic care să susțină continuarea acestor investiții în comunitățile locale.

Tot în cadrul ședinței va fi abordat și , a cărui aplicare a fost deja amânată pentru luna august. PSD își menține poziția ca acest nou pachet să includă atât ajustări ale primului set de măsuri, cât și prevederi legate de impozitarea capitalului, cu accent pe contribuția multinaționalelor.

Astăzi, conducerea coaliției de guvernare se reunește pentru a stabili care dintre proiectele din cadrul programului Anghel Saligny vor rămâne pe lista de priorități, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a indicat că, în perioada următoare, accentul va fi pus pe implementarea PNRR.

Înaintea acestei întâlniri, PSD a organizat luni o ședință internă la care au participat primari și șefi de consilii județene, ocazie cu care s-a decis elaborarea unui document de natură tehnică, menit să susțină continuarea lucrărilor de infrastructură în teritoriu. Acesta va pune accent pe investițiile în rețelele de apă, canalizare, gaze și drumuri.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al formațiunii, a declarat că acest document va fi prezentat în cadrul discuțiilor din coaliție, subliniind că abordarea trebuie să fie una pragmatică, nu politizată, întrucât accesul la utilități de bază nu ar trebui să fie un subiect ideologic, ci o necesitate fundamentală în România actuală.

„Nu e politic să ai sau să nu ai apă sau drum într-o comunitate, ci ţine de un standard de viaţă absolut necesar pentru România anului 2025.”, a spus Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan: ”Bugetul alocat Ministerului Dezvoltării este epuizat”

Întrebat despre , premierul Bolojan a explicat marți că fondurile disponibile pentru acest an, în valoare de 10 miliarde de lei, au fost deja consumate integral. Astfel, orice suplimentare de buget ar presupune tăieri semnificative din alte capitole bugetare.

„Ştiu toţi constructorii din România că, în momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de Anghel Saligny practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate.

În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanţei, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spaţiu fiscal.”, a explicat Bolojan, potrivit

Pe lângă acest subiect, coaliția va discuta și despre al doilea pachet de măsuri fiscale, programat pentru luna august. Potrivit lui Grindeanu, acest pachet ar trebui să corecteze anumite dezechilibre din primul set de măsuri și să includă propuneri privind o taxare mai echitabilă a capitalului, cu accent pe companiile multinaționale.