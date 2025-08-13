Liderii europeni, disperaţi să-l împiedice pe Trump să cedeze în faţa lui Putin. Zelenski şi preşedintele SUA se întâlnesc într-o videoconferinţă. Update

Cu două zile înainte de întâlnirea istorică din Alaska, dintre , liderii europeni sunt în fierbere şi au prevăzute întâlniri importante, atât în format fizic, cât şi virtual. Volodimir Zelenski a sosit deja la Berlin, unde cancelarul Friedrich Merz organizează o videoconferinţă la care vor participa Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, președintele ucrainean Zelenski și mai mulți dintre liderii europeni preferați, între care premierul italian Giorgia Meloni.

Update. Întâlnirea dintre Trump și liderii europeni este în desfășurare

Conform unui comunicat al președinției franceze, a început un summit online la care participă președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri ai Uniunii Europene.

Se așteaptă ca la întâlnire să se discute războiul din Ucraina și securitatea europeană.

Update. Mesajul lui Trump înainte de discuţia cu liderii europeni

O videoconferință a susținătorilor Ucrainei europene cu președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului UE, António Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Zelenski era programată să înceapă la ora 15.00. După această reuniune, aliații europeni și președintele ucrainean au intrat de la ora 16.00 în videoconferinţă cu Donald Trump și cu vicepreședintele american JD Vance.

Cu puţin timp înaintea discuţiilor de miercuri, preşedintele american i-a numit pe liderii europeni „oameni minunați”. „Voi vorbi în curând cu liderii europeni”, a scris şeful Casei Albe pe reţeaua sa de socializare, Truth Social. „Sunt oameni minunați care vor o înțelegere”, a concluzionat Trump.

La discuţiile cu Trump participă premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Între timp, au apărut imagini de la sosirea lui Volodimir Zelenski la Berlin, unde a fost întâmpinat de cancelarul Friedrich Merz.

Zelenski se află la Berlin şi va participa la videoconferinţa cu Trump

O trecere în revistă a declaraţiilor făcute în ultima vreme de Friedrich Merz şi alţi politicieni importanţi sugerează că aceştia îi vor cere lui Donald Trump să nu încheie un acord de pace cu Vladimir Putin, pe la spatele lui Volodimir Zelenski sau al aliaților europeni ai Ucrainei.

Analiştii anticipează că liderii europeni vor sublinia probabil că orice discuții privind termenii de încetare a războiului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceapă cu un armistițiu complet. De asemenea, ei consideră că aprobarea Europei este esențială pentru orice plan de impunere a unui armistițiu. „Nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate sau chiar decise peste capetele europenilor, peste capetele ucrainenilor. Presupun că guvernul american vede lucrurile în același fel. De aceea există această strânsă coordonare”, spunea cancelarul Merz într-un interviu acordat postului de televiziune ARD.

„Există îngrijorarea reală că Putin s-ar putea simţi încurajat după discuţia cu Trump”

Discuţia de miercuri va fi ultima încercare a lui Friedrich Merz și a omologilor săi europeni de a opri și de a-l împiedica să cadă sub influența lui Putin. Cancelarul şi german şi aliaţii săi se tem de ceea ce ar putea aduce discuția dintre preşedinţii Rusiei şi SUA, astfel că au inclus în apelul video personalități europene de top care se bucură de relații bune cu Trump, inclusiv liderii Poloniei și Finlandei și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Liderii europeni refuză să ia în considerare orice discuție despre redesenarea frontierelor Ucrainei înainte ca Putin să fie de acord cu un armistițiu şi se tem că o pace în condiții proaste l-ar putea încuraja pe şeful de la Kremlin să-și continue agresiunea militară, eventual trimițând trupe într-un stat vecin precum Lituania, membră a NATO. „Există o îngrijorare reală că Putin s-ar putea simți încurajat. Desigur, nu că va ataca Berlinul, ci că va provoca tulburări țările baltice sau alte state europene”, spune Anna Sauerbrey, de la secţia externe a ziarului german Die Zeit.

Mai mult decât orice, europenii se tem că Putin ar putea folosi întâlnirea din Alaska pentru a-l convinge pe Trump să accepte un acord de pace pe care Zelenski nu l-ar accepta niciodată, ceea ce l-ar determina pe Trump să-și îndrepte furia împotriva liderului ucrainean. Donald Trump ar putea apoi amenința că va retrage sprijinul crucial al serviciilor secrete americane pentru Ucraina, așa cum a făcut administrația sa pentru scurt timp, în primăvara acestui an.

Trei videoconferinţe în câteva ore

După discuţia cu Donald Trump şi vicepreşedintele Vance, cancelarul Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor prezida apoi o reuniune a așa-numitei „Coaliții de Voinţă”, care este programată să înceapă în jurul orei 17.30, ora României, şi la care va participa şi Nicuşor Dan. Va fi o reuniune în format videoconferinţă, după cum este prezentat evenimentul în agenda zilnică a şefului statului român.

„Nu mă aștept ca președintele SUA să participe la această conferinţă a Coaliţiei de Voinţă”, a declarat miercuri, la Berlin, adjuncul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer. Potrivit acestuia, în total, în cursul zilei de miercuri sunt planificate în total trei videoconferințe, începând cu ora 15.00. Mai întâi, va avea loc o videoconferință cu mai mulți șefi de stat și de guvern europeni, inclusiv președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European și secretarul general al NATO. Aceasta va fi urmată de videoconferința principală, cu participarea lui Donald Trump şi JD Vance, programată în jurul orei 16, urmată de al treilea format, în așa-numita „Coaliție de Voinţă”, cu participarea preşedintelui României.