Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz

Președintele FIFA, Gianni Infantino, și liderul UEFA, Aleksander Ceferin, au fost acuzați de sprijinirea crimelor de război într-o plângere formulată la Curtea Penală Internațională.
Bogdan Mariș
20.02.2026 | 10:30
Liderii fotbalului mondial acuzati de sprijinirea crimelor de razboi Ce urmeaza in acest caz
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino au fost acuzați de sprijinirea crimelor de război. FOTO: Hepta
Mai multe organizații legate de Palestina au formulat o plângere la Curtea Penală Internațională de la Haga în care îi acuză pe Gianni Infantino și Aleksander Ceferin de sprijinirea crimelor de război, deoarece nu au exclus Israelul din competițiile oficiale odată cu startul războiului din Gaza.

Gianni Infantino și Aleksander Ceferin, acuzați de sprijinirea crimelor de război

O plângere de 120 de pagini a fost formulată la Curtea Penală Internațională de către mai multe grupuri care susțin Palestina, în care Gianni Infantino, președintele FIFA, și Aleksander Ceferin, liderul UEFA, sunt acuzați de „sprijinirea crimelor de război” și de „crime împotriva umanității în teritoriul ocupat al Palestinei”.

Conform The Athletic, organizațiile conduse de cei doi sunt acuzate că „au inclus echipele de fotbal din Israel situate în locații din teritoriul Palestinian ocupat care au fost construite pe pământ furat de la palestinieni”. Acuzele se referă și la faptul că „FIFA și UEFA permit acestor cluburi să evolueze în ligi organizate de Federația Israeliană de Fotbal și să găzduiască meciuri pe teritoriul confiscat.

De asemenea, oferă ajutor financiar și structural acestor cluburi, unele dintre ele participând chiar în competiții organizate de UEFA”. Biroul procurorului CPI va realiza o examinare preliminară pentru a determina dacă o investigație va fi deschisă în acest caz.

Ce a declarat Gianni Infantino despre o posibilă suspendare a Israelului

Gianni Infantino a negat vehement varianta că FIFA ar putea să suspende Israelul, caracterizând acest gest ca pe „o înfrângere”. Șeful forului mondial a declarat că ar dori să schimbe statutul FIFA pentru că organizația „nu ar trebui să suspende nicio țară din competițiile fotbalistice din cauza acțiunilor unor lideri politici”.

Gianni Infantino, care a surprins recent prin apariția sa la un eveniment organizat de președintele SUA, Donald Trump, s-a pronunțat și cu privire la situația Rusiei, țară suspendată atât de către FIFA, cât și de către UEFA din cauza războiului din Ucraina.

UEFA a luat în considerare suspendarea Israelului

UEFA a fost aproape de a supune la vot o posibilă excludere a Israelului în septembrie 2025, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat după ce Statele Unite au negociat o încetare a focului între Israel și Hamas. Momentan, nicio echipă de club din Israel nu mai participă în competițiile UEFA, toate fiind eliminate până la finalul fazei ligii, iar naționala a ratat calificarea la Cupa Mondială.

