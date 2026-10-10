Liderii galeriei s-au dus la Gigi Becali să-i dea afară imediat de la FCSB, dar Reghecampf a luat o decizie total surprinzătoare. Ce s-a întâmplat cu „inamicii” lui Mustață

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a luat o decizie importantă la debutul pe banca roș-albaștrilor. Ce s-a întâmplat la meciul cu Oțelul cu secunzii săi intrați în conflict cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

Ce a făcut Reghecampf cu Alin Stoica și Lucian Filip, „secunzii” certați cu Mustață

Înainte ca Laurențiu Reghecampf să debuteze oficial pe banca FCSB-ului, în interiorul clubului a izbucnit un scandal monstru. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, i-a acuzat pe antrenorii secunzi, Lucian Filip și Alin Stoica, de lucruri necurate la academia de la Berceni. Ba, mai mult,

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Cu toate acestea, latinfundiarul din Pipera . Chiar dacă primul nu mai apare pe site-ul lpf.ro la sectorul staff FCSB, antrenorul e implicat în continuare în viața echipei. La meciul cu Oțelul, din etapa a 11-a din SuperLiga, Stoica a mers să vadă meciul în tribună, alături de analistul video, Ionuț Zottu.

Ce sarcini le-a trasat Reghe secunzilor

Așadar, Lucian Filip și Alin Stoica și-au menținut pozițiile în staff-ul tehnic al fostei campioane, chiar dacă cel de-al doilea nu mai poate sta pe bancă. Odată cu revenirea la FCSB, Laurențiu Reghecampf și-a adus cu el doi oameni, pe antrenorul secund Viorel Dinu și pe preparatorul fizic Adrian Popa. FANATIK a aflat însă ce sarcină importantă le-a dat noul tehnician celorlalți membri ai staff-ului.

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Secunzii lui Reghecampf au purtat căști în ureche pe parcursul meciului cu Oțelul Galați, tocmai pentru a avea o comunicare mai bună cu analiștii video, care au fost, după cum spuneam, Alin Stoica și Ionuț Zottu.

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Gigi Mustață i-a cerut demisia și lui Mihai Stoica

Conflictul dintre Gigi Mustață și cei doi secunzi nu s-a oprit aici. Liderul Peluzei Nord a vorbit și despre o implicare a lui Mihai Stoica. Mustață a cerut demisia inclusiv a președintelui C.A. de la FCSB. „Am să fac publice dovezile pe care i le-am prezentat deja patronului, cu care am vorbit două ore și ceva. Patronul are probele despre care spuneați că nu ar exista. Nu prea știți ce se întâmplă acolo. Eu, Gheorghe Mustață, îi cer demisia dacă vin cu probe. Aveți impresia că, dacă vorbiți frumos cu presa, puteți ataca? Domnule Stoica, puteați pune mâna pe telefon. Nu am spus că nu ați insistat pe lângă tatăl lui Pădure. Nu v-am atacat, dar dumneata m-ai atacat în această seară pe mine.

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Vorbești despre respect, dar nu ne respecți, domnule Stoica. Vorbește cu mine și, prin mine, cu milioane de suporteri. În fotbalul european ești numărul unu, dar cu mine ar fi bine să o lași mai moale. Vor apărea fotografii și filmări în toată presa. Să vedem ce spuneți atunci! Petreceri în restaurantele unor părinți.

Nu v-am vizat. Cine v-a informat a făcut-o prost. Îl apărați pe protejatul dumneavoastră, care, la întâlnirea cu Baciu, a ridicat tonul în fața noastră. L-ați făcut pe Stoica mare antrenor. Cineva din bază spunea că povestea cu mașina lovită și avocatul este o invenție. Voi aduce și numărul dosarului din instanță. Opriți-vă, domnule Stoica, pentru că nu v-am atacat în niciun fel. Dacă vreau să vă atac, o fac”, a tunat Gigi Mustață.