Liderii lumii, cutremuraţi de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Ce spun Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă

Donald Trump a fost externat la câteva ore după ce din Butler (Pennsylvania) şi a avut imediat o primă reacţie despre cele întâmplate. Candidatul republican a descris momentul tentativei de asasinat şi le-a mulţumit serviciilor de securitate.

Donald Trump: “Am simţit imediat glonţul străpungându-mi pielea”

“Vreau să mulțumesc Serviciului Secret al Statelor Unite și tuturor agențiilor de aplicare a legii pentru răspunsul lor rapid la împușcătura care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania.

Cel mai important, vreau să-mi exprim condoleanțe familiei persoanei care a murit la miting, precum și familiei altei persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că acest lucru s-ar putea întâmpla în țara noastră.

Am fost lovit de un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Mi-am dat imediat seama că ceva nu e în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A început sângerarea abundentă și apoi mi-am dat seama ce se întâmplă. DUMNEZEU SA BINECUVANTEZE AMERICA!”, a scris Donald Trump, pe reţeaua sa de socializare.

actualul preşedinte american, Joe Biden, l-a sunat pe Donald Trump. Casa Albă a confirmat că aceştia au vorbit la telefon, dar nu a detaliat ce s-a discutat. Un consilier Trump a confirmat, de asemenea, că fostul şi actualul preşedinte al SUA au avut o conversaţie.

Într-o reacţie publică, Joe Biden a condamnat atacul, subliniind că “în America nu este loc pentru astfel de violenţe”. De altfel, atacul a fost condamnat în termeni vehemenți de înrtreaga clasă politică, indiferent de orientare.

Un mesaj a fost transmis şi de Moscova, Maria Zharova, purtătoarea de cuvânt a Miniterului rus de Externe afirmând că SUA trebuie “să facă bilanţul politicilor lor de incitare la ură”. Adresându-se “celor care votează în Statele Unite pentru a furniza arme lui (Volodimir) Zelenski”, aceasta a spus: “Poate ar fi mai bine să folosească aceşti bani pentru a finanţa poliţia americană şi alte servicii care ar trebui să asigure legea şi ordinea în SUA”.

Klaus Iohannis: “Sunt îngrozit de atacul asupra lui Donald Trump”

Şi clasa politică de la Bucureşti a condamnat imediat atacul, Klaus Iohannis declarându-se îngrozit de atacul asupra lui Donald Trump. “Sunt îngrozit de atacul asupra fostului preşedinte Trump la mitingul său de campanie. Îi doresc însănătoşire rapidă şi completă. Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democraţii. Noi românii suntem amături de poporul american”, a scris Klaus Iohannis pe reţeaua X.

În ceea ce-l priveşte pe premierul Marcel Ciolacu, acesta spune că indiferent de diferenţele politice sau ideologice, recurgerea la violenţă nu se justificată şi nu este acceptabilă. “Transmit gândurile mele de recuperare rapidă preşedintelui Trump şi tuturor victimelor acestui atac oribil! Indiferent de diferenţele politice sau ideologice, recurgerea la violenţă nu este niciodată justificată sau acceptabilă”, a scris Marcel Ciolacu.

La rândul său, liderul liberal Nicolae Ciucă spune că atacul asupra lui Donald Trump este un atac la libertatea de exprimare şi de întrunire. “Ura, prejudecăţile şi violenţa nu au loc în existenţa niciunei democraţii. Atacul asupra lui Donald Trump este un atac la libertatea de exprimare şi de întrunire. Îi doresc recuperare uşoară. Dumnezeu să-l binecuvânteze şi Dumnezeu să binecuvânteze poporul american!”, a scris şi Nicolae Ciucă.