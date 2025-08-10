Liderii PSD pregătesc revolta împotriva guvernului Bolojan. Anunțul unui fost ministru: „să votăm următoarea moțiune de cenzură”

În ultimele zile a crescut numărul mesajelor dure venite din partea unor lideri PSD la adresa guvernului Ilie Bolojan. Social-democrații au programată luni o întâlnire cu liderii partidului unde ar urma să fie luată în discuție chiar ieșirea de la guvernare după conflictul cu cei de la USR pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu.

Liderii PSD, gata să susțină revolta față de guvernul Bolojan

Coaliția de guvernământ este în plină tensiune, odată cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, partidul urmând să ia în discuție luni chiar și o posibilă ieșire de la guvernare. Chiar dacă multe voci vorbesc doar despre o strategie de a-și menține funcțiile în administrația centrală, , posibilitatea ca social-democrații să renunțe la guvernare rămâne reală.

Pe lângă tema funeraliilor fostului președinte, liderii social-democrați au găsit o altă nemulțumire față de guvernul Bolojan. Este vorba de presupusa de-prioritizare a construcției celor două autostrăzi din Moldova, A7 și A8. Duminică, fostul ministru PSD al muncii, Marius Budăi a declarat că tema impune chiar și un vot pentru o moțiune de cenzură.

„Observ că, în loc să ne unim cu toţii, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră şi anume autostrăzile A7 şi A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susţin.

În acest context, dar şi în urma ultimelor discuţii din interiorul guvernului cu privire la continuarea şi prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 şi A8, fac apel către toţi parlamentarii din Moldova să comunicăm cu toţii public susţinerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 şi A8, şi, dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul primit, să votăm următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului”, a anunțat Marius Budăi.

Mai mult, liderul PSD l-a acuzat pe premierul Bolojan că este interesat doar de dezvoltarea vestului țării, cu referire la județul Bihor, condus până recent de liderul PNL. „Moldova nu poate fi tratată “la și altele”! Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, a mai scris Budăi.

Autostrăzile Moldovei, motiv de ceartă și cu USR

Chiar sâmbătă, tema autostrăzilor din Moldova fusese ridicat de liderul PSD Iași, și el cu aceeași acuzație cum că guvernul condus de Ilie Bolojan nu ar considera finanțarea acestora o prioritate. care a subliniat că premierul Marcel Ciolacu e cel care a pierdut finanțarea PNRR pentru autostrăzile respective.

„Definiţia neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 şi A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia, stai liniştit, că nu vei arde.

După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris senatorul USR, Marius Bodea.